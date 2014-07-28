کرمان برای توسعه نیاز به وحدت سیاسی دارد/ باید در مسیر توسعه حرکت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فتوت عصر امروز در جمع کارآفرینان کرمان اظهارداشت: استان کرمان با رویکرد توسعه ای در حال طی کردن مسیر پیش رو است و مدیران استان مصمم هستند که در راستای پیشرفت استان گام بردارند.

وی تصریح کرد: مثلث توسعه در استان کرمان تعریف شده است و تمام نیروهای استان کرمان در همین چارچوب در راستای بهبود شرایط استان کرمان گام برمی دارند که برای رسیدن به این مهم هماهنگی و وحدت نیروهای سیاسی و مدیران استان کرمان ضروری است و باید از مسائل جناحی پرهیز شود.

فتوت ادامه داد: هدف ما این است که بتوانید با اجرای پروژه های توسعه ای رفاه نسبی را برای همه مردم استان به همراه داشته باشیم.

جذب سرمایه بخش خصوصی و کارآفرینی در اولویت برنامه ها قرار دارد

وی بر جذب سرمایه در استان کرمان تاکید کرد و گفت: حرکت در مسیر توسعه همه جانیه استان کرمان همراه با کارافرینی و جذب سرمایه های در بخشهای مختلف از اهداف مهم مدیریت استان کرمان است.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان ادامه داد: باید فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه شود و تنها در این صورت است که چرخهای توسعه در استان به حرکت خواهد افتاد.

وی بر از میان برداشتن موانع در مسیر توسعه و جذب سرمایه در کرمان تاکید کرد و گفت: در این مسیر متخصصان و دانشگاهیان، کارآفرینان و بخش خصوصی باید همراهی و همکاری تنگاتنگ داشته باشند و مورد حمایت جدی دولت نیز قرار خواهند گرفت.