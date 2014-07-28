ایجاد زیرساخت در روستاها مهاجرت معکوس و رشد جمعیت را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نظرآباد عصر امروز در حاشیه بازدید طرحهاي هادي روستاي محمد آباد خالصه اين شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: نظارت بر نحوه بهسازي و بازسازي راههاي روستايي و همچنین ضرورت تسريع در آمادهسازي زيرساختهاي عمراني در اين در دستور کار قرار گرفته است.
آقایی در ادامه تصریح کرد: شهرستان نظرآباد به عنوان قطب کشاورزي و دامداري استان البرز شناخته ميشود و ما در اين حوزه داراي ظرفيتها، توانمنديها و پتانسيلهاي بسياري هستيم.
این مسئول یادآور شد: دولت تدبير و اميد و مديريت ارشد استان البرز و شهرستان نظرآباد براي توسعه کشاورزي برنامههاي متعدد و ويژهاي دارند که بخش مهمي از آنها مربوط به آباداني روستاها است.
فرماندار نظرآباد بیان کرد: اگر در روستاهاي ما زيرساختهاي لازم فراهم نباشد، نميتوان انتظار داشت که روستاييان که عمده فعاليتهاي آنها کشاورزي و دامداري است، فعاليت در اين بخشها را با جديت ادامه دهند.
آقایی ادامه داد: توجه به عمران روستایی باعث آبادانی روستاها و به واسطه آن رونق تولیدات کشاورزی میشود.
وی تاکید کرد: توجه به روستاها در بخشهای عمرانی و رفاهی از دغدغههای دولت در شهرستان نظرآباد است و ایجاد زیر ساختها در روستاها، مهاجرت معکوس و رشد جمعیت روستایی را به دنبال خواهد داشت.
آقايي در پايان تاکيد کرد: در همين راستا طرحهاي عمران روستايي در اين شهرستان با جديت پيگيري شده و فرمانداري از اجراي طرحهاي هادي روستايي حمايت کامل دارد.
گفتنی است؛ برای اجرای طرح هادی و آسفالت خیابانهای روستای محمد آباد خالصه از توابع تنکمان، در مجموع يک هزار و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
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