زایمان طبیعی در جم افزایش چشمگیر داشته است/ افزایش ماندگاری پزشکان متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی عصر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت‌های دولت توسعه بهداشت و درمان است که توجه بسیار زیادی به بخش سلامت در این زمینه شده است.

وی با یاد آوری طرح تحول نظام سلامت در دولت تدبیر و امید گفت: وزارت بهداشت وآموزش پزشکی از ابتدای طرح تحول نظام سلامت تاکنون،با بسته خدمتی کاهش میزان پرداختی بیماران به میزان 5 درصد در شهرهای زیر 20هزار نفر و پرداخت به میزان 10 درصد در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت موجب افزایش رضایتمندی مردم شده است.

قاسمی تصریح کرد: با اجرای این طرح، بیماران بستری و بخش ویزیت فقط 5 درصد هزینه درمان خود در بیمارستان توحید جم پرداخت می کنند و همچنین هزینه زایمان طبیعی دراین بیمارستان رایگان شده است که این مسئله رضایت بیماران و طبق آمار افزایش زایمان طبیعی در بیمارستان توحید جم همراه داشته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم با بیان اینکه زایمان طبیعی در بیمارستان توحید طبق امار در سال قبل 50 درصد بود، از آغاز اجرای طرح تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.

عضو شورای اداری شهرستان جم خاطرنشان کرد: رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان‌ها در خصوص کاهش پرداخت هزینه‌های درمانی مهم‌ترین دستاورد اجرای طرح تحول سلامت است.

وی از مزایای این طرح، افزایش چند برابری حقوق پزشکان در مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد و گفت: ماندگاری پزشکان در روستاهای محروم در پی خواهد داشت.

افزایش ماندگاری پزشکان متخصص در جم

قاسمی افزود این طرح پزشکان از بخش خصوصی به بخش دولتی روی می‌آورند و از پدیده بعضا زشت زیر میزی که انجام میگیرد به حداقل کاهش می یابد.

وی خاطرنشان کرد در بیمارستان توحید 13 رشته تخصصی پزشک متخصص وجود دارد که 9 رشته آن ثابت و به صورت 24 ساعته فعالیت می کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم تصریح کرد: با تلاش های صورت گرفته به حول قوه الهی تمامی تجهیزات و اقلام دارویی در بیمارستان توحید تامین می شود و نیازی نیست بیماران به داروخانه‌های دیگر برای گرفتن دارو مراجعه کنند.

وی افزود: خدمات رایگان دهان و دندان که برای افراد زیر 14 سال در دو نوبت صبح و عصر با حضور چهار دندان پزشک، کاهش هزینه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی از 30 به 15 درصد، اعتبار کافی برای مراکز درمانی، تجهیز و شروع به کار داروخانه شبانه‌روزی جم، افزایش خدمات برای همه اقشار شهرستان جم، جلب رضایتمندی پزشکان شاغل در مناطق محروم جهت خدمت رسانی سریع و به موقع، نوسازی وارائه خدمات درمانی و پشتیبانی با کیفیت بالاتر را از دیگر دستاوردهای طرح نظام سلامت در شهرستان جم عنوان کرد.