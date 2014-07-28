بهشهر با محروميت و محدوديت منابع آبي مواجه است/ انتقال آب تجن به بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهيم يخكشي عصر دوشنبه در جلسه كارگروه آب و كشاورزي در سالن فرمانداري اين شهرستان گفت: علي رغم وجود آب فراوان در غرب مازندران، شرق اين استان و بهشهر از كمبود جدي آب رنج مي برد.



وي اظهار داشت: آب منطقه اساسي براي توسعه شهرستان در بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعتي و خانگي است كه در همه اين زمينه ها در شرق مازندران و بهشهر با كمبود مواجه هستيم.



يخكشي با بيان اينكه متاسفانه رودخانه هاي مهم و دائمي در بهشهر وجود ندارد و تنها رودخانه هاي فصلي در شهرستان داريبم خاطر نشان كرد: متاسفانه در منابع آب زيرزميني نيز با كمبود آب و دشتي كم آب و كويري در بهشهر مواجه هستيم كه دشت ما بعنوان منطقه ممنوعه است كه امكان توسعه و بهره برداري آب در آن وجود ندارد.



وي يادآور شد: تهيديات كيفي، شور بودن اراضي كشاورزي در پايين دست و نشست سفره هاي زير زميني از مسائل مهمي است كه منطقه را ممنوعه كرده كه برداشت آب ممكن نيست و آسيب پذير است.



مدير عامل آب منطقه اي مازندران با بيان اينكه انتقال آب تجن براي بهشهر در دستور كار است گفت: آب تجن مي تواند منبع مهم تامين آب براي بهشهر باشد تا از مشكلات كم آب رها شود.



يخكشي افزود: متاسفانه وجود چاههاي بدون مجوز براي اراضي كشاورزي در بهشهر تهديد كننده است كه بايد پروانه مناسب براي اين چاهها داده شود و اين چاهها شناسنامه دار شوند تا برنامه ريزي مناسب براي آنان انجام شود.



فرماندار بهشهر نيز در سخناني گفت: وجود 72 محصول كشاورزي و باغي در بهشهر بيانگر وجود استعدادها و ظرفيتهاي مناسب در بخش كشاورزي در اين شهرستان است.



محمد تقي نورزاد افزود: سد گلورد براي ما از ارزش بالايي برخوردار است كه با آبگيري آن تا پايان سال 15 هزار هكتار از اراضي منطقه مشروب مي شوند ضمن اينكه در مصارف آب شرب نيز از اين سد بهره برداري مي شود.