90 پروژه آموزشی در استان بوشهر در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه فضاهای آموزشی در استان بوشهر صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم فضا را برای سال تحصیلی جدید فراهم سازیم.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی به منظور بازسازی مدارس تخریبی و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی در استان بوشهر صورت گرفته است که تاکنون 167کلاس درس بازسازی و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 90 طرح آموزشی در استان بوشهر در دست اجرا است، تاکید کرد: این طرح‌ها در قالب طرح‌های آموزشی و ورزشی در دست اجرا است که دارای 60 درصد پیشرفت است.

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی نیازمند 160 میلیارد ریال است

وی با اشاره به سرمایه گذاری 720 میلیارد ریالی برای اجرای این طرح ها، خاطرنشان ساخت: این طرح‌ها در مساحت 10 هکتار و در قالب 470 کلاس درس در دست اجرا است.

مرادی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از 70 میلیارد ریالی خیرین مدرسه ساز استان بوشهر در امر مدرسه سازی، ادامه داد: 160 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام آموزشی در استان بوشهر نیاز است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان داشت: 50 پروژه مدرسه در قالب 202 کلاس درس سال گذشته دردست ساخت بود که 21 مدرسه با 60 کلاس تحویل شده است.