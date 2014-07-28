شناسایی 1500 واحد مسکونی غیررسمی در بناب/ 33 درصد جمعیت بناب در خانه های غیرمجاز زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ظهر دوشنبه برای بررسی چالش حاشیه نشینی در بناب و راه های مقابله با آن، ششمین جلسه ستاد هماهنگی امور اجرایی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان بناب با حضور نماینده مردم بناب در مجلس، فرماندار این شهرستان و رئیس بافت های فرسوده اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی برگزار شد.

شهرستان بناب با وسعت 800 كیلومتر مربع در 120 كیلومتری جنوب تبریز واقع شده و از سمت شمال با شهرستان عجب ‌شیر، از شرق با مراغه، از غرب با دریاچه ارومیه و از سمت جنوب با شهرستان ملکان و استان آذربایجان غربی هم‌ مرز است.

قرارگیری این شهرستان در جاده ترانزیتی استان های غربی کشور باعث شده تا این شهر ویژگی های خاص صنعتی و اقتصادی داشته باشد و گردشگران زیادی به این شهر و روستاهای متعدد و زیبای آن سفر کنند که البته وجود مراکز صنعتی خود عاملی بر افزایش حاشیه نشینی در این شهرستان شده است.

شهرداری بناب مسئول برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز است

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان گفت: تا زمانی که ظرفیت سکونت شهرک ولی عصر(عج) بناب تکمیل نشده است، شهرداری حق ایجاد شهرک مسکونی جدید را ندارد.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی با بیان اینکه شهرداری بناب مسئول برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز است، گفت: متأسفانه تاکنون 1500 واحد مسکونی بعلت عدم اخذ پروانه نتوانسته اند به اخذ انشعاب اقدام کنند و در بلاتکلیفی به سر می برند.

وی در این خصوص با تاکید بر اینکه اگر از این پس اشخاصی نسبت به احداث غیرمجاز ساختمان اقدام کنند، شهرداری مسئول عواقب آن خواهد بود، ادامه داد: هم اکنون یک هزار و 500 واحد مسکونی غیررسمی دراین شهرستان وجود دارد.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین در خصوص راکد ماندن طرح جامع تفضیلی بناب نیز گفت: این طرح یک نوع جنگ روانی در سطح شهر ایجاد کرده که امید است برطرف شود تا جایی که این امر باعث شده تعداد صدور پروانه در شهرداری کاهش یابد.

24 درصد از کل مساحت شهر بناب را محلات اسکان غیررسمی تشکیل می دهند

فرماندار بناب نیز در ادامه این جلسه با ابراز نگرانی از توسعه بی رویه حاشیه نشینی در شهر بناب گفت: 24 درصد از کل مساحت شهر بناب را محلات اسکان غیررسمی تشکیل می دهند که یک سوم جمعیت بناب در این مناطق سکونت دارند.

ولی الله فرج اللهی با اشاره به اینکه 33 درصد جمعیت بناب در خانه های غیرمجاز زندگی می کنند، اظهار داشت: عدم توجه به معضلات حاشیه نشینی باعث شده است که سکونتگاههای غیررسمی که در آنها اصول فنی و استحکام بنا رعایت نشده است، در بناب شکل گیرد.

وی با بیان اینکه عدم توجه به معضلات حاشیه نشینی باعث بروز مشکلاتی شده است، ابراز داشت: حاشیه نشینی را بعنوان معضل اصلی شهرهای صنعتی است و بناب نیز از این قضیه مثتثنی نشده است.

فرج اللهی با اشاره به اینکه تضاد فرهنگی بین حاشیه و متن شهر باعث آسیبهای اجتماعی فراوانی شده است، ادامه داد: باید متولیان فرهنگی در کاستن این تضاد تلاش کنند و برای این منظور برنامه های عملی طرح و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی و تولیدی در شهر بناب باعث مهاجرت افراد و توسعه ناهمگون ساخت و سازها در حاشیه شهر شده است، افزود: برای انجام مطالعات ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی اعتبار یک میلیارد ریالی تخصیص داده شده که امیدواریم این چالش هرچه سریعتر برطرف شود.

فرماندار بناب همچنین به اقدامات شهرداری در کنترل ساخت و سازهای غیرقانونی اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه شهرداری بناب درحال حاضر بشدت توسعه سکونتگاههای غیررسمی را کنترل و از ساخت و ساز بدون مجوز جلوگیری می کند که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

سیاستهای تشویقی دولت در اجرای طرح مطالعات بافت فرسوده در شهرها

رئیس بافت های فرسوده اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به سیاستهای تشویقی دولت در اجرای طرح مطالعات بافت فرسوده در شهرها، گفت: همزمان با اجرای طرح ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی طرح مطالعات بافت فرسوده بناب نیز اجرا خواهد شد.

یوسف محمدزاده از تشکیل کارگاه های تخصصی و شرکت خود مردم در اجرای این طرح خبر داد و گفت: بی شک ضریب مشارکت مردم موفقیت اجرای طرح مطالعات بافت های فرسوده را بالا خواهد برد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 33 هزار و 172 نفر از جمعیت شهر بناب در 11 محله سکونتگاه غیررسمی این شهر ساکن هستند، گفت: مسئولین مرکز آمزش فنی و حرفه ای نیز باید با تهیه طرح و دادن آموزش و مهارت های لازم به مردم در راستای هرچه بهتر اجرا شدن طرح قدم های لازم را بردارند.

وی با بیان اینکه 24 درصد از کل مساحت شهر بناب را محلات اسکان غیررسمی تشکیل می دهد، ادامه داد: یک سوم جمعیت شهری بناب را ساکنین اسکان غیررسمی تشکیل می دهند که این وضعیت به شدت نگران کننده است.