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۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

حجت الاسلام مسعودی:

ثمره عید فطر حفظ روحیه مذهبی و دوری از معصیت است

ثمره عید فطر حفظ روحیه مذهبی و دوری از معصیت است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز با تبریک عید فطر، اعلام کرد: عید فطر روزی است که بندگان مطیع خداوند ثمره یکماه بندگی خود را از معبود دریافت می‌کنند و با حفظ روحیه مذهبی ازمعصیت و گناه دوری می‌کنند.

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: عید فطر عید بندگان مطیع، مخلص و خوب خدا است.

مسعودی در ادامه تاکید کرد: عید فطر روز اخذ هدیه الهی و اجر بندگی خداست این روز بندگان مومن خدا ثمره یک ماه بندگی خالصانه خود را از خدای تبارک و تعالی می‌گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: آنانکه به سبب اطاعت فرمان الهی یک ماه تمام از مهمانی خداوند بهره مند شدند و با قرار دادن خود در زمره روزه داران نامشان را در طومار صائمین ثبت کردند، در روز عید فطر از لطف و کرم خداوند برخوردارند و بر اساس روایات مانند طفلی که تازه پا به عرصه وجود نهاده باشد عملشان از گناه و معصیت پاک شده است

مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز در پایان بیان کرد: خوشا به حال آنانکه بتوانند این روحیه مذهبی را حفظ نموده و از برکت بندگی خداوند در طول سال بهرمند شوند و خود را از ارتکاب گناه و معصیت دور بدارند و بتوانند بندگان خوب و شایسته ای برای خدای خود باشند.

کد مطلب 2340532

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