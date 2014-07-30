ثمره عید فطر حفظ روحیه مذهبی و دوری از معصیت است

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: عید فطر عید بندگان مطیع، مخلص و خوب خدا است.

مسعودی در ادامه تاکید کرد: عید فطر روز اخذ هدیه الهی و اجر بندگی خداست این روز بندگان مومن خدا ثمره یک ماه بندگی خالصانه خود را از خدای تبارک و تعالی می‌گیرند.



این مسئول خاطرنشان کرد: آنانکه به سبب اطاعت فرمان الهی یک ماه تمام از مهمانی خداوند بهره مند شدند و با قرار دادن خود در زمره روزه داران نامشان را در طومار صائمین ثبت کردند، در روز عید فطر از لطف و کرم خداوند برخوردارند و بر اساس روایات مانند طفلی که تازه پا به عرصه وجود نهاده باشد عملشان از گناه و معصیت پاک شده است



مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز در پایان بیان کرد: خوشا به حال آنانکه بتوانند این روحیه مذهبی را حفظ نموده و از برکت بندگی خداوند در طول سال بهرمند شوند و خود را از ارتکاب گناه و معصیت دور بدارند و بتوانند بندگان خوب و شایسته ای برای خدای خود باشند.