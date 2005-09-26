به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، " يزدان عشيري " معاون ارتباطات وتبليغات دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي با اعلام اين خبر، اعضاي اصلي شوراي سياستگزاري همايش را به اين ترتيب اعلام كرد :" دكترمحمد حسين ايماني " معاون هنري وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي ، دكتر"مجيد سرسنگي " مدرس ، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو هيات امناي انجمن نمايش كشور، دكتر" خسرونشان مدرس" عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران و رئيس هيات امناي انجمن نمايش كشور، " حسين مسافرآستانه " مديرعامل انجمن تئاترانقلاب ودفاع مقدس و" حسين پارسايي " مديرمجموعه تئاترشهر و دبيردومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي "

وي همچنين اضافه كرد :" اين شورا مسووليت برنامه ريزي وتدوين رئوس ومحورهاي اصلي همايش وسياستهاي آن را برعهده دارد ."

به گفته وي ، ترسيم خطوط كلان برنامه ها ومحورهاي همايش ، ارايه راهكارهاي اجرايي وعملياتي براي توسعه گستره مخاطبان ، انجام مذاكره با نمايندگان ومديران مراكزوسازمان هاي مهم فرهنگي درراستاي ايجاد بسترتعامل وهمكاري براي برپايي با شكوه وگسترده همايش دوم ونظارت كلي برچشم اندازفعاليت ها وروند امورازجمله وظايف ومسووليتهاي شوراي سياستگزاري همايش است .

عشيري يادآور شد : تاكنون، شورا درپي برپايي جلسات ونشست هايي با نمايندگان چندين سازمان مهم فرهنگي واجتماعي فضاي مناسبي را براي جلب مشاركت وهمكاري هاي جمعي فراهم آورده واين روند ادامه دارد.

معاون ارتباطات وتبليغات دومين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي خاطرنشان كرد: " پيش بيني مي شود با توجه به استقبال خوب برخي ازمراكزفرهنگي ونهادها وسازمان ها ، نمايندگان تام الختياراين نهادها ومراكزبه صورت اعضاي غير اصلي به تركيب شوراي سياستگزاري اضافه مي شود ."

گفتني است دومين همايش سراسري آيينهاي عاشورايي درسه بخش تئاترصحنه، تعزيه وآيين هاي نمايشي ازشانزدهم تا بيست ويكم بهمن ماه درتهران برگزارمي شود .