  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۹ مرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۰۲

درسگفتار "مباحث منتخب از اقتصاد ایران" برگزار می شود

درسگفتار "مباحث منتخب از اقتصاد ایران" برگزار می شود

مؤسسه مطالعات سیاسی  ـ اقتصادی پرسش  درسگفتار "مباحث منتخب از اقتصاد ایران" را با تدریس دکتر مسعود نیلی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات سیاسی  ـ اقتصادی پرسش در نظر دارد در دوره تابستان 1393 درسگفتارهای خود، درسگفتاری با عنوان "مباحث منتخب از اقتصاد ایران" را با تدریس دکتر مسعود نیلی برگزار کند.
 
این درسگفتار به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و چشم انداز پیش روی آن خواهد پرداخت و مسعود نیلی به عنوان یکی از مهمترین تصمیم گیران عرصه اقتصادی کشور نقشه راه، معضلات، راه کارها و پتانسیلهای اقتصادی کشور را از دریچه آمار مورد بررسی قرار داده و چشم انداز توسعه اقتصادی کشور را تشریح خواهد نمود.
 
با توجه به اهمیت این مباحث برای فعالین اقتصادی، پژوهشگران و علاقمندان حوزه اقتصاد نظری و عملی حضور این افراد در این درسگفتار مفید فایده خواهد بود.
 
هزینه شرکت در این دوره هشتصد هزار ریال می باشد.
 
لازم به ذکر است این دوره در طول 4 جلسه ـ یک ماه ـ و در روز دوشنبه برگزار خواهد گردید.
کد مطلب 2340651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها