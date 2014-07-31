درسگفتار "مباحث منتخب از اقتصاد ایران" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مطالعات سیاسی ـ اقتصادی پرسش در نظر دارد در دوره تابستان 1393 درسگفتارهای خود، درسگفتاری با عنوان "مباحث منتخب از اقتصاد ایران" را با تدریس دکتر مسعود نیلی برگزار کند.

این درسگفتار به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و چشم انداز پیش روی آن خواهد پرداخت و مسعود نیلی به عنوان یکی از مهمترین تصمیم گیران عرصه اقتصادی کشور نقشه راه، معضلات، راه کارها و پتانسیلهای اقتصادی کشور را از دریچه آمار مورد بررسی قرار داده و چشم انداز توسعه اقتصادی کشور را تشریح خواهد نمود.

با توجه به اهمیت این مباحث برای فعالین اقتصادی، پژوهشگران و علاقمندان حوزه اقتصاد نظری و عملی حضور این افراد در این درسگفتار مفید فایده خواهد بود.

هزینه شرکت در این دوره هشتصد هزار ریال می باشد.

لازم به ذکر است این دوره در طول 4 جلسه ـ یک ماه ـ و در روز دوشنبه برگزار خواهد گردید.