به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان صبح پنج شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف اجرایی شهرستان نهاوند از ابتدای سال جاری تا کنون طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، برای 370 نفر در شهرستان نهاوند اشتغال پایدار ایجاد کرده اند.

جهانیان گفت: مجموع دستگاه‌های اجرایی، تولیدی و صنعتی شهرستان نهاوند باید تلاش کنند تا گره و مشکلاتی که بر سر راه سرمایه گذار وجود دارد باز و مرتفع شود چون فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری هرچه بیش تر باعث پیشرفت و ریشه کن کردن بیکاری در نهاوند میشود.

وی افزود: مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی نهاوند و خارج شدن این واحدها از چرخه تولید، بحث تسهیلات و نبود سرمایه در گردش و بدهی بانکی است که این موضوع ضرر زیادی را به اشتغال شهرستان وارد می‌کند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نهاوند عنوان کرد: 11 واحد تولیدی برای جذب سرمایه در گردش و تسهیلات به بنیاد برکت معرفی شده اند که با چهار طرح موافقت نهایی صورت گرفته و این واحدها باید هرچه زودتر طرح توجیهی خود را ارائه کنند تا شرایط فعالیت انها فراهم شود.

فرهاد جهانیان از بازگشت چهار واحد تولیدی تعطیل شده نهاوند با همکاری بنیاد برکت به چرخه تولید خبر داد و افزود: بانک‌ها به‌عنوان مهمترین پشتوانه مالی واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می شوند، به همین علت بانکها باید مساعدت و همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مشکل در زمینه پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش داشته باشند.

جهانیان با اشاره به اینکه حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال نیاز نهاوند به یک همت و عزم جمعی دارد، افزود: برای حل مشکل بیکاری باید همکاری میان ادارات و بانک ها به صورت مطلوب و دائم انجام شود.