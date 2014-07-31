مسافران زمان برگشت از سفر را مدیریت کنند

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مسافران عزیز برگشت خود را به روزهای آتی یعنی روز جمعه موکول نکنند.

وی اظهار داشت: مسافران عزیز هنگام برگشت قبل از شروع حرکت چند ساعت استراحت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: رانندگان حتما از انحراف به چپ خود داری کنند و همچنین از کمربند ایمنی استفاده کنند.

سرهنگ سیر محمدی به رانندگان توصیه کرد قبل از اینکه شروع به مسافرت کنند خودرو خود را از نظر فنی تست کنند و نسبت به ایمنی و سالم بودن خودرو مطمئن شوند بعد اقدام به مسافرت کنند.

وی تاکید کرد: رانندگان عزیز در حین مسافرت سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هر گونه سرعت غیر مجاز خود داری کنند و هر گز در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنند و از هر گونه شتاب جدا خود داری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان در ادامه گفت: رانندگان به محض خستگی از رانندگی دست بکشند و برای استراحت کردن خودرو خود را در خارج از جاده یعنی حاشیه راهها پارک کنند.

سرهنگ شیر محمدی یاد آورشد: رانندگان هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند و حداقل دو ساعت استراحت کنند چرا که بیش از 50 درصد وقوع صادفات به علت خستگی و خواب آلودگی است.

وی گفت: رانندگان در بزرگراهها از دنده عقب جدا خود داری کنند چرا که در تشدید تصادفات بسیار موثر است.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: رانندگان به بحث پیاده شدن از خودرو حتما خودرو با سرنشینان را از جاده خارج کنند.

سرهنگ شیر محمدی گفت: در شب با توجه به اینکه دید بسیار کم است رانندگان به محض اینکه احساس خستگی کردند رانندگی نکنند و همچنین تا جایی که مقدور است رانندگی نکنند.

وی یاد آورشد: مردم به محض مشاهده هر گونه تخلف از سوی رانندگان خاطی با سامانه 110120 پلیس راه تماس بگیرند.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: موتورسواران که اقدام به مسافرت می کنند حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند و از حرکات مخاطره آمیز و نمایشی جدا خود داری کنند.

سرهنگ شیر محمدی ادامه داد : پلیس راه با تمام نیروهای خود به طور محسوس و نامحسوس نظارت از محورهای مواصلاتی استان زنجان را بر عهده دارد و در این میان پلیس راه با رانندگان متخلف برخورد جدی می کند.

وی از وقوع یک فقره تصادف فوتی صبح امروز در محور زنجان به قیدار خبر داد و افزود: متاسفانه واژگونی خودرو پژو 405 باعث فوت یک کودک ده ساله شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: متاسفانه کودک ده ساله که از سرنشیان پشتی بود به علت نبستن کمربند ایمنی جان خود را از دست داد.

سرهنگ شیر محمدی افزود: متاسفانه بیشترین تصادفات فوتی در محورهای مواصلاتی استان به علت نبستن کمربند ایمنی است.

وی به وضعیت محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو گفت: در حال حاضر تردد در محورهای مواصلاتی زنجان به روانی صورت می گیرد.