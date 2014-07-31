به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگااران، در مورد جایگاه نیروهای مرزبانی در امنیت اقتصادی و اشتغال مرزنشینان گفت: مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه خطیر حفاظت از مرزهای آبی و خاکی کشور را به عهده دارد و برای درک اهمیت این موضوع فقط کافیست تا نگاه به متون دینی از جمله ایات و روایات و احادیث در مورد نقش مرزبان در امنیت مرزها داشته باشیم.

وی افزود: نیروهای مرزبانی نوک پیکان در مناطق مرزی هستند و از نزدیک بیشترین تجانس را با مرز نشینان دارند و بهتر می‌توانند معضلات و مشکلات مرزنشینان که عموما در اقتصاد و اشتغال نهفته است به مسئولین یاد آوری کنند تا برای رفع آن اقدام شود.

وی بیان کرد: مرزبانان برای ایجاد امنیت اقتصادی و اشتغال در مناطق مرزی ضمن حراست تاسیسات و سرمایه‌های سرمایه گزاران دولتی و خصوصی می توانند در جلسات ماهیانه ای که در معاونت امنیتی و انتظامی فرمانداری ها و استانداری تشکیل می شود با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خویش امنیت اقتصادی مناطق مرزی را را مورد تاکید قرار دهند.

سرهنگ احمد زاده ادامه داد: این فرایند باعث می‌شود تا مسئولین امر دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی مرتبط با مقوله های اقتصاد و اشتغال از وضعیت مرز نشینان مطلع شوند.

وی اضافه کرد: معضل خروش مرز نشینان از مرزهای کشور های همجوار، دستگیری مرز نشینان در خصوص جرایم مواد مخدر، قاچاق کالا در مناطق مرزی شایع است که این متاثر از نبود وجود سرمایه گذاری مناسب و ایجاد اشتغال است.

وی با بیان این که ایجاد بازار چه مرزی باعث افزایش اشتغال می‌شود، گفت: این موضوع باعث تثبیت جمعیت و شکوفایی شهرهای مرزی است و به‌عنوان ویترین برای کشور های همسایه نیز به شمار می رود.

سرپرست هنگ مرزی اترک شهرستان گنبد کاووس ایجاد بازارچه مرزی را عامل جلوگیری از قاچاق کالا و بالابردن امنیت دانست و گفت: بازارچه مرزی باعث ایجاد اشتغال و افزایش در آمد مرزنشینان می‌شود که این عامل به نوبه خود به افزایش رفاه مردمان این نواحی کمک خواهد کرد و افزایش رفاه خود نیز باعث افزایش امنیت، کاهش قاچاق – سرقت و غیره می‌شود.

وی با بیان این که افزایش امنیت مرزی امنیت کشور را به دنبال خواهد داشت، گفت : متاسفانه استان ما به این اهداف پیش‌بینی شده دست نیافته و بعضاً بازارچه های استان های مرزی چه فعال و چه نیمه فعال تا به حال نتوانسته اند به این اهداف برسند که در این راستا نیاز به سازماندهی و توجه خاص ارگان های مربوطه است.