محسن خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کنسرت شهرام ناظری در شیراز، گفت: این کنسرت به مدت دو شب در تاریخ 20 و 21 مرداد ماه در شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: محل اجرای این کنسرت باغ عفیف آباد خواهد بود و هر شب یک سانس برگزار می شود.

رئیس انجمن موسیقی استان فارس با اشاره به دیگر برنامه های این انجمن طی ماه آینده، گفت: برگزاری برنامه های هنرمندان داخل استان با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از دیگر برنامه های این انجمن است.

خباز تصریح کرد: هنرمندانی که در جشنواره موسیقی سال قبل موفق بودند طی دو ماه آینده در شیراز برنامه های خود را اجرا خواهند کرد.