  1. استانها
  2. فارس
۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

خباز به مهر خبر داد:

کنسرت شهرام ناظری در شیراز برگزار می‌شود

کنسرت شهرام ناظری در شیراز برگزار می‌شود

شیراز – خبرگزاری مهر: رئیس انجمن موسیقی استان فارس از برگزاری کنسرت شهرام ناظری در شیراز خبر داد.

محسن خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کنسرت شهرام ناظری در شیراز، گفت: این کنسرت به مدت دو شب در تاریخ 20 و 21 مرداد ماه در شیراز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: محل اجرای این کنسرت باغ عفیف آباد خواهد بود و هر شب یک سانس برگزار می شود.

رئیس انجمن موسیقی استان فارس با اشاره به دیگر برنامه های این انجمن طی ماه آینده، گفت: برگزاری برنامه های هنرمندان داخل استان با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از دیگر برنامه های این انجمن است.

خباز تصریح کرد: هنرمندانی که در جشنواره موسیقی سال قبل موفق بودند طی دو ماه آینده در شیراز برنامه های خود را اجرا خواهند کرد.

کد مطلب 2340689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها