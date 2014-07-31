به گزارش خبرنگار مهر، تامین سلامت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم از مهم ترین چالش‌های همه دولت های گذشته بوده‌است و البته این چالش در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل محرومیتها و کمبود زیرساختهای سلامت بیشتر رخ نشان می‌داد.

بالا بودن هزینه‌های درمانی سالها بود که بر گرده مردم بی بضاعت این استان سنگینی می کرد و بر دردهای آنان می افزود و کمبود امکانات درمانی در استان آنها را آواره شهرها و استانهای همجوار می کرد.

اما طرح تحول نظام سلامت که از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال در سطح بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی سراسر کشور آغاز شد نوید بخش روزهای خوب برای بیماران کهگیلویه و بویراحمد بود که هزینه های کمرشکن درمان آنها را محروم از درمان کرده بود.

بر اساس این طرح، سهم پرداختی مردم از کل هزینه‌های بستری در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، حداکثر ۱۰ درصد بوده و آنچه مسلم است در مدتی که از آغاز اجرای این طرح گذشته است، وضعیت بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی به طور کلی دچار تغییر و تحول شده است. به طوریکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان مراجعات مردم به این بیمارستانها افزایش یافته و از سوی دیگر نحوه ارائه خدمات به بیماران نیز از شرایط بهتری برخوردار شده است.

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری شده در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه (برای روستائیان پرداخت تنها 5 درصد و بقیه افراد 10 درصد)، ترویج زایمان طبیعی، حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های مشمول طرح، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌ها، حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... از دست آوردهای این طرح بوده که موجب شده بسیار زود مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گیرد.

14500 بیمار در بیمارستان‌های استان بستری شدند

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از زمان اجرای طرح در تاریخ 15 اردیبهشت ماه تاکنون بالغ بر 14هزار و 500بیمار در بیمارستان های استان بستری و از مزایای این طرح بهره مند شدند.

دکتر پرویز یزدانپناه افزود: این بیماران تنها هفت درصد مجموع هزینه های بیمارستانی را پرداخت کرده اند حال آنکه تا قبل از اجرای طرح بیش از 40 درصد مجموع هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شد.

وی احداث کلینیک تخصصی دولتی و ارائه خدمات با تعرفه دولتی را یکی دیگر از مزایای این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به کمبود فضای فیزیکی و با پیگیری های لازم هم اکنون کلینیک امام سجاد(ع) در دهدشت افتتاح و راه اندازی شده و پزشکان متخصص طرف قرارداد با دانشگاه به ارائه خدمات درمانی با تعرفه دولتی اقدام می کنند.

یزدانپناه افزود: کلینیک تخصصی دولتی در گچساران نیز در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

1500 زایمان طبیعی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت

وی به رشد زایمان طبیعی در استان پس از اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: ارائه خدمات زایمان طبیعی به صورت رایگان در سه بیمارستان دولتی استان از جمله اولین بسته های ابلاغی و مورد تاکید در این طرح است.

یزدانپناه اظهار داشت: طی این مدت در بیمارستان های استان بیش از یک هزار و 500 مورد زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین به دیگر مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: هر بیمار در هنگام بستری بسته ویژه ای شامل لباس مخصوص همان بیمار، مسواک، لیوان، قاشق، دمپایی، حوله و شامپو به صورت رایگان دریافت می کند.

وی ادامه داد: همچنین برای بیمار در زمان بستری کلیه وسایل مورد نیاز اعمال جراحی، دارو و ملزومات پزشکی توسط بیمارستان تهیه می‌شود و تحت هیچ شرایطی بیمار برای تهیه موارد مورد نیاز اعلام شده در بسته طرح تحول نظام سلامت به خارج از بیمارستان ارجاع داده نمی شود.

یزدانپناه تصریح کرد: در هنگام بستری نیز هیچ گونه اخذی از بیمار دریافت نمی شود و در زمان ترخیص از مجموع کل هزینه‌های درمانی وی بر اساس فرمت اعلامی (5درصد روستایی و 10 درصد سایر دفترچه های درمانی) اقدام می شود.

اختصاص سه میلیارد تومان به هتلینگ بیمارستانها

وی به بهبود کیفیت هتلینگ بیمارستان ها به عنوان یکی از دست آوردهای این طرح اشاره کرد و گفت: در این طرح نسبت به تعمیر و تجهیز اتاق بیمار و همراهان اقدام شده و در این راستا تاکنون بالغ بر 30 میلیارد ریال به بیمارستان های استان اختصاص داده شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون بازسازی، مرمت و تدارک موارد مورد نیاز در زمینه هتلینگ بیمارستان‌ها در دست اقدام است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ادامه از افزایش حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان های مشمول طرح خبر داد و گفت: تا قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان تنها تعداد معدودی پزشک متخصص مقیم پیش بینی شده بود اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت و برنامه ریزی لازم در این راستا، هم اکنون در بیمارستان های امام سجاد(ع) در سه رشته تخصص، شهید بهشتی در پنج رشته تخصص، شهید رجایی گچساران سه رشته تخصص و امام خمینی(ره) دهدشت نیز در سه رشته تخصص پزشک مقیم مستقر شده است.

وی افزود: این پزشکان از ساعت 14 لغایت هشت صبح روز بعد و در روزهای تعطیل به صورت 24 ساعته در بیمارستان مستقر بوده و در صورت تشخیص پزشک اورژانس بلافاصله نسبت به ارزیابی و معاینه بیمار اقدام می شود.

حمایت مالی از بیماران خاص و بی بضاعت

یزدانپناه حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند از دیگر اقدامات طرح تحول نظام سلامت دانست و بیان کرد: در راستای حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند، تحت عنوان مشترک بیماریهای ویژه، تحت پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت قرار گرفته و هزینه های بالای تشخیصی و درمانی بیماری آنها که مشمول بیمه نیستند، طبق بسته خدمتی تعیین شده تحت حمایت قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: در این راستا بیماران نیازمندی که توان پرداخت 5تا10درصد فرانشیز خود را ندارند نیز توسط این ردیف بر حسب تشخیص سیستم مددکاری حمایت می شوند.

یزدانپناه همچنین اظهار داشت: ازدیگر مزایا و نکات قابل تامل در اجرای این طرح کاهش دریافت وجه خارج از ضوابط و چارچوب مصوب در استان بالاخص در شهرستان های کهگیلویه و گچساران بوده است.

نقش مهم طرح تحول سلامت در ارتقای سلامت در استان

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و دنا در مجلس شورای اسلامی با با ابراز رضایتمندی از اجرای این طرح در استان به خبرنگار مهر گفت: رضایت‌مندی مردم از طرح سلامت نشانه کارآمدی مدیریت‌ها است.

حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری افزود: طرح تحول سلامت از خدمات ارزنده دولت یازدهم است که از روند مطلوبی در بیمارستان های این استان برخوردار است.

وی بیان کرد: طی این مدت از برخی بیمارستان‌های استان بازدید کرده ام و از نزدیک در جریان اجرای این طرح قرار گرفتم.

خدمتی ماندگار به اقشار ضعیف جامعه

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این خصوص گفت: طرح تحول نظام سلامت خدمتی ماندگار به اقشار ضعیف جامعه است.

سید موسی خادمی افزود: اجرای این طرح پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار خوبی برای مردم مناطق کم برخوردار نظیر کهگیلویه و بویراحمد خواهد داشت.

وی با اشاره به نقش طرح تحول سلامت در کاهش هزینه های مردم بیان داشت: اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی دولت تدبیر و امید سهم هزینه های درمانی بیماران را بسیار کاهش داده است.

خادمی تصریح کرد: دولت با اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه ها به حوزه بهداشت و درمان، طرح تحول نظام سلامت را اجرایی کرد تا مشکلات مردم در این حوزه اصلی رفع شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کاهش سهم مردم از هزینه های بهداشتی و درمانی آرزوی دیرینه ای بود که دولت یازدهم بدون شعارگرایی در راستای تحقق آن گام های اساسی برداشت و امروز نتیجه آن در زندگی مردم نمایان است.

وی بیان کرد: با وجود مشکلات ذاتی و عقب ماندگی در حوزه بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد طرح تحول نظام سلامت با تلاش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان روند مطلوبی را طی می کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کام محرومان از این طرح عادلانه بیش از سایر اقشارشیرین خواهد شد و رویکردی از خدمتی عینی ازعدالت محوری دولت اعتدالگرای تدبیر وامید است.

وی تاکید کرد: در تحقق اهداف طرح نظام سلامت باید شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" که یک شعار تقریبا عمومی و کار ساز است، مدام مورد تاکید قرار گیرد و بیشتر به آن پرداخته شود.

خادمی یادآور شد: براساس آمار و اطلاعات پزشکی ازعواملی اصلی مرگ و میرسرطان ها و تومورها، سکته ها و تصادفات است که عوامل آنها کم تحرکی و ورزش نکردن، عدم تغذیه سالم و مفید وعدم رعایت قانون و مقررات است که همه نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون تنها یک مرحله از طرح تحول نظام سلامت در کشور اجرایی شده و مرحله دوم آن نیز به زودی اجرا خواهد شد اما به طور قطع موفقیت این طرح نیازمند همکاری و مشارکت جامعه پزشکی و مردم است تا به تدریج شاهد بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

از طرفی کهگیلویه و بویراحمد هنوز با کمبود زیرساختهای درمان از جمله تخت بیمارستانی مواجه است و پروژه احداث سه بیمارستان در استان از روند اجرایی خوبی برخوردار نیست و می طلبد با حمایت مسئولین کشور کار احداث این سه بیمارستان پس از سالها به پایان برسد.

..................

گزارش: صدیقه امیدی