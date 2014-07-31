به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی شریعتی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم این شهرستان، بااعلام این خبرگفت: باتوجه به رهاسازی فاضلاب حمام محله این شهر در رودخانه کبودوال متاسفانه این رودخانه رابه محل حیوانات و حشرات موذی تبدیل کرده است.

وی افزود: ادارات بهداشت و محیط زیست باید سریعا به این مکان نامناسب آمده و اقدامات اجرایی خود را انجام دهند.

شریعتی با بیان این که رهاکردن زباله ها در این محدوده درست نیست و خانواده‌ها هم باید رعایت کنند، یادآور شد: یکی از علل اصلی ایجاد تعفن و بوهای نامطبوع برای شهروندان در حوالی این رودخانه که سه ماه تابستان با آن مواجهند رها کردن فاضلاب حمام است.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار از استانداری ما هم کمک می‌کنیم تا سریعا دیواره‌سازی این مسیر اجرایی شود.

وی افزود: پلی که در این محدوده قرار بود احداث شود، به علت اختلافات ملکی لغو شده است، بسیاری از خانواده ها در هفته های اخیر با اعتراض به شهرداری علی آبادکتول نسبت به ساماندهی ادامه این رودخانه تاکید کردند.