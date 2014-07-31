تکنوادوکار قمی مدال جهانی خود را به آستان مقدس قم اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رفیعی، تکواندوکار قمی که در تورنمنت بین المللی تکواندو که اردیبهشتماه سال جاری در تونس برگزار شده بود، مدال برنز مسابقات را در وزن پنجم را بر گردن آویخت؛ مدال خود را به موزه آستان مقدس قم اهدا نمود.
این ورزشکار، تمام موفقیتهای خود را مدیون عنایت حضرت فاطمه معصومه (س) دانست و گفت: معتقدم تمامی افتخاراتی که عرصه بینالمللی ورزشی به دست آوردهام، از عنایت این بانوست.
وی که ورزش تکواندو را از قم شروع کرده و دارای چندین مدال جهانی است، افزود: بر اساس نیتی که دارم، این مدال را نیز مانند دیگر مدالهای خود به آستان مقدس این بانو اهدا نمودم.
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