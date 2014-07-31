افکار غرب زدگان با عفاف و حجاب بیگانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به اهمیت و مسئله عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: مسئله عفاف یک واژه گسترده‌ای است؛ چشم پاکی، لباس پاکی، لقمه پاکی، رفتارپاکی و زبان پاکی از مصادیق عفاف هستند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه در گفتگو با مرکز خبر حوزه ضمن اشاره به اینکه حجاب به معنای ستر در برابر نامحرم است، یادآور شد: حجاب آموزه‌ای است که مبنایی قرآنی و عترتی دارد و قطعا از ضروریات دین محسوب می‌شود.

آیت الله خاتمی موضوع وجوب حجاب را همانند نماز و روزه عنوان کرد و ابراز داشت: کسی نمی‌تواند منکر اصل وجوب حجاب شود.

امام جمعه موقت تهران رعایت عفاف و حجاب را مایه امنیت روانی جامعه دانست و گفت: تردیدی نیست جامعه از این رهگذر به سمت سلامت می‌رود.

بی حجابی یکی از عوامل طلاق است

عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری با بیان اینکه یکی از عوامل پدیده ناگوار طلاق در جامعه به دلیل بدحجابی ها و بی حجابی ها است، تصریح کرد: کسانی که این امر ناگوار را تحلیل می کنند نمی توانند از تاثیر این عامل بگذرند و بر این اساس است که شرع و عقل بر رعایت عفاف و حجاب تاکید دارند.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه افکار آلوده غربی و غرب زدگان از عفاف و حجاب بیگانه هستند، اظهار داشت: از جامعه اسلامی انتظار می رود که مقتضای شرع و عقل را بر مقتضای آنچه که بیگانگان می خواهند، ترجیح دهند.

دولت دغدغه تامین پوشاک مناسب را برطرف کند

به گزارش مرکز خبر حوزه، عضو جامعه مدرسین در پایان در پاسخ به اینکه بسیاری از خانواده‌ها دغدغه تامین پوشاک مناسب را برای رعایت حجاب دارند، اما در بازار مدل‌های نامناسب وجود دارد، گفت: این مسئولیت مستقیم دولت است که در این زمینه اقدام کند.