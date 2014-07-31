216 میلیون تومان کفاره و فطریه به کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم مومن و روزه دار خراسان‌جنوبی در روز عید فطر برای کمک به محرومان فطریه و کفاره دادند.

وی بیان کرد: در این روز 216 میلیون تومان کفاره و فطریه به کمیته امداد امام خمینی استان اختصاص یافته است.

حسینی تصریح کرد: این مبلغ شامل 72 میلیون تومان کفاره عمد و غیرعمد و 144 میلیون تومان فطریه عام و سادات بوده است.

وی گفت: جمع‌آوری فطریه و کفاره در استان از رشد 42 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی خراسان‌جنوبی بیان کرد: کفارات و فطریه جمع آوری شده در مسیر شرعی خود به نیازمندان در اسرع وقت پرداخت و هزینه می‌شود.

حسینی بیان کرد: بیشترین مبالغ جمع آوری شده فطریه و کفاره در شهرستان های فردوس، بیرجند، طبس و قاینات بوده است.

وی ادامه داد: مجموع پایگاه های جمع آوری فطریه و کفارات این نهاد یک هزار و 14 پایگاه است.

وی گفت: از این تعداد 773 پایگاه در مساجد و مصلی های نماز عید فطر و 241 پایگاه دیگر در میادین و معابر اصلی شهرها و روستاها برپا بوده است.