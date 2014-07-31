به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنج شنبه در بازدید از بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها یک ضرورت است، گفت: البته باید بانک ها نیز این سرمایه را در انجام اقدامات بزرگ اقتصادی و افزایش تولید به کارگیرند تا شاهد خروج کشور از این وضعیت باشیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در کشور یک ضرورت حیاتی است، گفت: سرمایه‌های موجود در بانک‌ها می‌تواند در این خصوص کشور را کمک کند.

رحمانی با بیان اینکه از سال های 1358 تا 1368 بیش از 20 میلیون تولد در کشور ثبت شده است، اظهار داشت: اکنون آن تعداد دنبال کار هستند و باید برایشان شغل تعبیه شود.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال در کشور گفت: در این زمینه ظرفیت‌های خوبی در بانک توسعه تعاون وجود دارد که باید از انها در جهت حمایت از تولید و اشتغال قدم برداشت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص کنترل تورم نیز گفت: کنترل تورم باید با رونق اقتصادی همراه باشد، البته اگر به دنبال ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور هستیم باید سرمایه بانک های کشور افزایش یابد.

رحمانی با اشاره به بالا بودن معوقات بانکی گفت: به بانک ها توصیه شده است تا روند اعطای تسهیلات را تغییر دهند و پرداخت ها را مرحله به مرحله انجام دهند تا این پول ها درمسیر تولید هزینه شود.