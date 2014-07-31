سوانح رانندگی در قزوین هفت کشته و مجروح برجای گذاشت

سرگرد رحیم خامدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سانحه ای که صبح امروز پنجشنبه در اتوبان قزوین به رشت رخ داد یک دستگاه سواری پراید به علی عدم توجه راننده آن به جلو که نشای از خستگی و خواب آلودگی راننده بود واژگون شد که راننده 24 ساله آن و یک سرنشین 27 ساله بر اثر شدت جراحات وارده دردم کشته شدند و سرنشینان دیگر آن هم مجروح شدند.



وی افزود: در حادثه دیگر هم روز گذشته یک دستگاه سواری پراید در اتوبان قزوین به زنجان در حوالی غیاث آباد واژگون شد که راننده آن به علت شدن جراحات وارد شده کشته شد.



رئیس مرکز اطلاع رسانی ناجا در قزوین تصریح کرد: پلیس علت این واژگونی را بی احتیاطی راننده در عدم توجه به جلو در حین رانندگی اعلام کرده است.



خامدی بیان کرد: با توجه به افزایش مسافرتهای تابستانی از کلیه رانندگان انتظار می رود پس از چند ساعت رانندگی حتما استراحت کرده و با احتیاط حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.



وی یادآورشد: خواب آلودگی، سرعت و سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی از مهمترین علت های بروز سوانح رانندگی است که در صورت رعایت مقررات و توجه به قوانین می توان سفری ایمن را تجربه کرد.









