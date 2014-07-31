لغو اعطای روادید آمریکا به مقامات ونزوئلایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوب اندمیل، همزمان با افزایش تنش ها میان واشنگتن و کاراکاس، وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که محدودیت سفر را علیه شماری از مقامات دولت سوسیالیست ونزوئلا اعمال می کند.



هدف از منع اعطای روادید آمریکا به تعدادی از مقامات ونزوئلا و اعمال تحریم ها علیه مقامات این کشور نقض حقوق بشر و سرکوب تظاهرات اپوزیسیون عنوان شده است.



این درحالیست که "الیاس خائوا" وزیر خارجه ونزوئلا از تحریم های جدید علیه کاراکاس که به مقامات ونزوئلایی اجازه ورود به خاک آمریکا را نمی دهد، به عنوان اقدام بسیار اشتباه در دنیای مدرن و در حال تغییر یاد کرد.