به گزارش خبرنگار مهر، این اثر، حاصل تحقیق و تفحص محمدکاظم کهدویی پژوهشگر حوزه ادبیات و عرفان است که در ابتدای آن، مطالبی درباره مبانی عرفان اسلامی درج شده است. تصوف و منشا آن، از جمله مطالبی هستند که پس از صفحات ابتدایی کتاب آمده‌اند.

بزرگان و عارفان ایرانی و سفرشان به شبه قاره هند و به تبع آن، چگونگی تشکیل و بررسی سلسله‌های تصوف، دیگر مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. بسیاری از علما و عرفای مسلمان ایرانی از 700 سال پیش، با سفر به شبه قاره، از جمله کشورهایی چون هند و بنگلادش، باعث گسترش اسلام و تعالیم عرفان اسلامی در شبه قاره شدند.

یکی از چهر‌ه‌های مهمی که این کتاب به آن پرداخته، شیخ جلال‌الدین تبریزی است که به هند و خطه بنگال رفته و سهم زیادی در تبلیغ اسلام و توسعه آن در این مناطق داشت. بخش دیگری از مطالب کتاب یادشده درباره آثاری است که به زبان فارسی درباره عرفان در مناطق یادشده، چاپ شده‌اند.

کتاب «تصوف و عرفان و نفوذ آن در هند و بنگلادش» در حال حاضر، آخرین مراحل‌ آماده‌سازی را برای چاپ طی می‌کند و طی یک ماه آینده توسط مجمع ذخایر اسلامی قم وارد بازار نشر می‌شود.