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۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۴۴

سرهنگ فرجی در گفتگو با مهر:

چهار هزار راننده متخلف طی دو روز اخیر در آذربایجان شرقی اعمال قانون شدند

چهار هزار راننده متخلف طی دو روز اخیر در آذربایجان شرقی اعمال قانون شدند

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت: 4000 راننده متخلف طی دو روز اخیر در آذربایجان شرقی اعمال قانون شدند تا شاهد کاهش حوادث در این روزهای پرترافیک محورهای مواصلاتی استان باشیم.

سرهنگ حسن فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه 100 خودرو نیز در این مدت در استان به مدت3 روز توقیف شدند و با پارکینگ انتقال یافتند، افزود: همه این سخت گیری ها و نظارت و کنترل جاده‌ها به خاطر خود مردم و حفظ امنیت و آرامش آنهاست.

وی با اشاره به اینکه در دو روز گذشته، هفت نفر کشته و 15 نفر در حوادث رانندگی آذربایجان شرقی مجروح شدند، اظهار داشت: خستگی، خواب آلودگی و سرعت غیرمجاز عامل بیشتر تصادفات بوده است.

فرجی همچنین با تاکید بر اینکه رانندگان به مدت کافی در بازه‌های زمانی مشخص استراحت کنند، افزود: در بسیاری از محورهای مواصلاتی استان ترافیک نیمه سنگین و در بزرگاه ها سنگین گزارش شده است، پس رانندگان و مسافران عزیز برای برگشت عجله ای نداشته باشند.

کد مطلب 2340747

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