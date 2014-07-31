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۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

راستین خبر داد:

امدادرسانی اورژانس اصفهان به ۲۱ مصدوم در ۴۸ ساعت گذشته‎

امدادرسانی اورژانس اصفهان به ۲۱ مصدوم در ۴۸ ساعت گذشته‎

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرحوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته، بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس ، واژگونی یک دستگاه پراید و همچنین برخورد یک دستگاه اتوبوس با وانت نیسان، ۲۱ نفرمصدوم شدند که توسط واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور راستین با یبان۳حادثه ویژه طی ۲۴ساعت گذشته اظهار داشت : ساعت شش و 28 دقیقه صبح روز چهارشنبه ۸ مردادماه ۹۳ طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان اصفهان اعلام شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور اصفهان -کوهپایه بر اثر انحراف از جاده ،با جدول برخورد کرده و حال جسمی سرنشینان اتوبوس وخیم گزارش شد.

وی تصریح کرد: پس از اعلام گزارش ۳ واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به همراه ۶ تکنسین فوریت های پزشکی ،و همچنین یک واحد امدادی از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان افزود: ۹ نفر از مصدومان شامل (دوزن۳۲و۲۰ساله سه مرد۴۹ ،۳۵و ۲۵ساله و دو دختر۱۳و ۵ ساله پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان های کاشانی، شریعتی و امین منتقل شدند.

وی بابیان حادثه دوم در همان روز اظهار داشت: ساعت  ۶:۱۹ صبح روز چهارشنبه ۸ مردادماه 93 طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان شهرضا اعلام شد یک دستگاه خودروی پراید در محور آباده - شهرضا واژگون شده که حال جسمی سرنشینان خودرو پراید وخیم گزارش شد.

راستین تصریح کرد:پس از اعلام گزارش یک واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به همراه ۲تکنسین فوریت های پزشکی ، به محل حادثه اعزام شدند و ۷نفر از مصدومان شامل (دوزن۴۳و۳۸ ساله ودومرد۷۰و۴۰ساله و دو دختر۱۴و۷ساله) پس از دریافت خدمات اولیه به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

وی با اشاره به حادثه ای دیگر در روز سه شنبه ۷مردادماه۹۳اعلام کرد: ساعت ۱:۱۵ بامداد طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان شهرضا اعلام شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه وانت نیسان در محور شیراز - اصفهان برخوردکرده که حال جسمی سرنشینان دو خودرو وخیم گزارش شد.

مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان افزود:پس از دریافت گزارش دو واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ به همراه ۴ تکنسین فوریت های پزشکی ، در محل حاضر و ۵ مصدوم حادثه شامل (۴مرد۶۰،۳۸،۳۳و۲۲ ساله ویک زن۶۲ ساله) را پس از ارائه خدمات اولیه به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان شهرضا منتقل کردند.

کد مطلب 2340756

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