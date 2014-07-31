امدادرسانی اورژانس اصفهان به ۲۱ مصدوم در ۴۸ ساعت گذشته‎

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور راستین با یبان۳حادثه ویژه طی ۲۴ساعت گذشته اظهار داشت : ساعت شش و 28 دقیقه صبح روز چهارشنبه ۸ مردادماه ۹۳ طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان اصفهان اعلام شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور اصفهان -کوهپایه بر اثر انحراف از جاده ،با جدول برخورد کرده و حال جسمی سرنشینان اتوبوس وخیم گزارش شد.

وی تصریح کرد: پس از اعلام گزارش ۳ واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به همراه ۶ تکنسین فوریت های پزشکی ،و همچنین یک واحد امدادی از هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان افزود: ۹ نفر از مصدومان شامل (دوزن۳۲و۲۰ساله سه مرد۴۹ ،۳۵و ۲۵ساله و دو دختر۱۳و ۵ ساله پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان های کاشانی، شریعتی و امین منتقل شدند.



وی بابیان حادثه دوم در همان روز اظهار داشت: ساعت ۶:۱۹ صبح روز چهارشنبه ۸ مردادماه 93 طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان شهرضا اعلام شد یک دستگاه خودروی پراید در محور آباده - شهرضا واژگون شده که حال جسمی سرنشینان خودرو پراید وخیم گزارش شد.

راستین تصریح کرد:پس از اعلام گزارش یک واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵ به همراه ۲تکنسین فوریت های پزشکی ، به محل حادثه اعزام شدند و ۷نفر از مصدومان شامل (دوزن۴۳و۳۸ ساله ودومرد۷۰و۴۰ساله و دو دختر۱۴و۷ساله) پس از دریافت خدمات اولیه به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

وی با اشاره به حادثه ای دیگر در روز سه شنبه ۷مردادماه۹۳اعلام کرد: ساعت ۱:۱۵ بامداد طی تماسی با اتاق فرمان شهرستان شهرضا اعلام شد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه وانت نیسان در محور شیراز - اصفهان برخوردکرده که حال جسمی سرنشینان دو خودرو وخیم گزارش شد.

مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان افزود:پس از دریافت گزارش دو واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ به همراه ۴ تکنسین فوریت های پزشکی ، در محل حاضر و ۵ مصدوم حادثه شامل (۴مرد۶۰،۳۸،۳۳و۲۲ ساله ویک زن۶۲ ساله) را پس از ارائه خدمات اولیه به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان شهرضا منتقل کردند.