ضرورت تجدید نظر در نرخ تضمینی خرید برنج‌/ کشاورزان حامی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا عشریه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی با یادآوری آنکه قیمت تمام شده برنج بیش از قیمت تعیین شده آن است یادآور شد: قیمت 6 هزار تومانی برنج مرغوب داخلی و نرخ پنج هزار تومانی برنج خارجی به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

وی باعنوان اینکه، اگر آقای وزیر صنعت و معدن یک کشاورز بود اجازه نمی داد برنج با بهایی پایین قیمت گذاری شود، اظهار داشت: کشاورزان به دلیل نداشتن حامی مجبورند دسترنج خود را به نرخ پایین بفروشند و در این شرایط، باز دلالان شروع به فعالیت و سود می کنند.

عشریه به لایحه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر تاثیرات نامطلوب و شرایط نامطلوبی برای صنعت ایجاد شد و در لایحه 42 ماده‌ای جدید نیز هيچ جايگاهي براي مديران بانك‌هاي استاني در نظر گرفته نشده است و به اين معنا كه اگر طرحي قرار باشد در استان‌ها انجام شود مديران بانك‌هاي استاني آن را براي تصويب بايد به تهران بفرستند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: در نگاه جدید به واحدهای صنعتی، امروز به دلیل تعطيلي يا كاهش ظرفيت ناچار به تعديل نيرو شدند مي‌توانيم بخش زيادي از چالش‌هاي اشتغال را حل كنيم.

عشريه اظهار كرد: بانك صنعت و معدن ايجاد شد تا به طور اختصاصي به صنعت كشور كمك كند، حال اين بانك تخصصي هم به جمع بانك‌هاي تجاري پيوسته و سود تسهيلات خود را بالا برده است در حالي كه اين بانك بايد با نگاهي حمايتي خود به حل چالش‌هاي صنعت كمك كند نه اينكه مانند ساير بانك‌ها در عرصه تجاري فعال شود.