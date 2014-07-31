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۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

ارائه «نظريه اسلامی علوم انسانی» توسط آیت الله رشاد

ارائه «نظريه اسلامی علوم انسانی» توسط آیت الله رشاد

نظریه اسلامی علوم انسانی توسط آیت الله رشاد 11 تا 13 مردادماه در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دعوت دانشگاه فردوسی مشهد، آيت ‌الله علی اكبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، طی روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ 11 الي 13 مرداد، نظرات خويش را در باب علوم انسانی اسلامی در قالب نظريه‌ ای جامع برای اساتيد رشته علوم انسانی اين دانشگاه ارائه خواهد كرد.

در اين جلسات كه شانزده ساعت در سه روز متوالی برگزار خواهد شد، آیت الله رشاد به بررسی مبانی علم دينی، مبانی علوم انسانی اسلامی و نظريه اسلامی علوم انسانی خواهد پرداخت. اين سلسله دروس به صورت كتاب نیز منتشر خواهد شد.

کد مطلب 2340767

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