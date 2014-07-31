صدور مجوز راه اندازی 30 رشته دکتری و کارشناسی ارشد برای دانشگاه آزاد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی ظهر سه شنبه در بازدید از مراکز دانشگاه آزاد استان اظهار داشت : از این تعداد رشته 8 مورد آن رشته های دکتری بوده و 22 رشته نیز کارشناسی ارشد است که با تلاش و پیگیری های مدیریت این دانشگاه در ایلام محقق شده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات ایلام از اوایل مهرماه امسال و در ترم جدید در این رشته های تحصیلی که تاکنون در این مقطع در استان وجود نداشته اند اقدام به ثبت نام از دانشجویان خواهد کرد.

این مسئول تصریح کرد: با این مجوزها تعداد رشته های دانشگاه آزاد ایلام به بیش از 70رشته تحصیلی خواهد رسید.

عباسی بابیان اینکه دانشگاه آزاد ایلام تاکنون بیش از 25 هزار فارغ التحصیل داشته است اضافه کرد: هم اکنون سطح علمی این دانشگاه با بسیاری از دانشگاههای برتر و رده اول کشور برابری می کند.

وی در پایان گفت: تحقق حدود دوبرابرشدن رشته های تحصیلی این دانشگاه باهمت و پیگیری های مداوم مدیران این دانشگاه بویژه معاون هماهنگ کننده این دانشگاه و همچنین رئیس اسبق این دانشگاه صوررت گرفته است.