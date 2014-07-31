جزئيات ممنوعيت تردد درمحورهای شمال كشور/ مسافران شنبه و یکشنبه از سفر برگردند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصاوير دريافتي از دوربين‌هاي نظارتي، سامانه‌هاي ترددشمار و گشت‌هاي شعب راهداري سراسر كشور، در حال حاضر به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز و تردد در آنها به‌روال عادي در جريان است. طي شبانه‌روز گذشته، كل تردد ثبت‌شده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 1058 ترددشمار فعال در محورهاي برون‌شهري، نسبت به روز قبل 10.8 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.

همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 12 درصد، اوج تردد بين ساعات 19 تا 20 و كمترين تردد بين ساعات 5 تا 6 صبح صورت پذيرفته كه هموطنان عزيز با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعات مناسب‌تري را براي سفر انتخاب کنند.

ترددانواع موتورسيكلت:

تا ساعت 24:00 روزجمعه 10 مرداد درمحورهاي كرج - چالوس ، هراز، فيروزكوه و محورتهران سمنان - مشهد وبالعكس ممنوع است.



محورهراز:

الف - تردد كليه تريلرها از محور هراز كماكان ممنوع است.

ب - تردد كليه وسايل نقليه از ساعت 09:00 روز جمعه مورخ 10 مرداد تا ساعت 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 11 مرداد از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل تردد كليه وسايل نقليه از ساعت 11:00 روز جمعه مورخ 10 مرداد تا ساعت 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 11 مرداد از آب اسك به رودهن (محدوده مشاء) به صورت يكطرفه است. همچنين تردد كليه وسايل نقليه از ساعت 14:00 تا 24:00 روز شنبه مورخ 11 مرداد از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل تردد كليه وسايل نقليه از ساعت 16:00 تا 24:00 روز شنبه مورخ 11 مرداد از آب اسك به رودهن (محدوده مشاء) به صورت يكطرفه است.

ج- تردد كليه كاميونها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي وفاسدشدني ازساعت 06:00 تا ساعت 24:00 روز چهارشنبه 8 مرداد و همچنين از ساعت 06:00 روز پنج شنبه تا 06:00 روز يكشنبه 12 مرداد ز محور هراز ممنوع است.



مسيرفيروزكوه:

- تردد كليه تريلرها و كاميون وكاميونتها از ساعت 06:00 تا 24:00 روز چهارشنبه 8 مرداد و همچنين از ساعت 06:00 روز پنج شنبه تا 06:00 روز يكشنبه 12 مرداد از تهران به قائمشهر و بالعكس ممنوع است.



مسير كرج – چالوس :

الف- تردد انواع تريلر وكاميون و كاميونت ازمسير كرج – چالوس كماكان ممنوع است.

ب- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 08:00 روز جمعه مورخ 10 مرداد تا ساعت 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 11 مرداد از ميدان امير كبير كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 11:30 روز جمعه مورخ 10 مرداد تا 03:00 بامداد روز شنبه مورخ 11 مرداد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود.

همچنين تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 11 مرداد تا 02:00 روز يكشنبه مورخ 12 مرداد ازكرج به مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 11 مرداد تا 02:00 روز يكشنبه 12 مرداد از 15 كيلومتري جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج به صورت يكطرفه خواهد بود.

د-تردد كليه كاميونها و كاميونت هاي محلي داراي مجوز تردد در محور چالوس نيز از ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 6 مرداد تا 02:00 بامداد روز يكشنبه مورخ 12 مرداد بدون استثناءاز محور چالوس ممنوع است.



محور آستارا ـ اردبيل:

- تردد انواع تريلر و كاميون به جز حاملين مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 08:00 تا 24:00 جمعه مورخ 10 مرداد از محور آستارا به اردبيل و بالعكس ممنوع است.

محورقديم رشت – قزوين :

- تردد انواع تريلر و كاميون به جز حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت 08:00 اتا 24:00 روزهاي چهارشنبه و جمعه مورخ 8 و 10 مرداد از محور قديم رشت به قزوين و بالعكس ممنوع است.

- تردد كليه وسايل نقليه سنگين باربري (تريلر-كاميون وكاميونت)به استثناءحاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 16:00الي 24:00 روز جمعه مورخ 10 مرداد 93 از محور سلفچگان به قم ممنوع است.

همچنین ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در اطلاعیه ای توصیه هایی با مسافران مطرح کرد:

در این اطلاعیه آمده است: به آن دسته از هموطنانی که امکان سفر در روزهای شنبه و یکشنبه دارند توصیه می شود بازگشت خود را به شنبه و یکشنبه موکول کنند.



به آن دسته از هموطنانی که به دلیل مشغله کاری و اداری روز شنبه 11/5/93 را باید در محل های کار خود باشند پیشنهاد می شود از هم اکنون (روز پنجشنبه) آغاز به بازگشت کنند و بازگشت خود را به بعدازظهر روز جمعه موکول نکنند و برای سفر بازگشت زمان بیش از حد معمول در نظر بگیرند.



مسافران و گردشگران عزیز با تماس با سامانه 141 نسبت به کسب اطلااع از وضعیت تردد و ترافیک مسیر اقدام کنند.



مسافران و گردشگران عزیز ضمن حفظ آرامش خود در ترافیک های طولانی نهایت همکاری را با پلیس راهور ناجا و مأموران راهداری بعمل آورند و از توقفهای بی مورد در حاشیه جاده ها، اطراف رودخانه ها و سایر نقاط که موجب ترافیک می شود خودداری کنند.



با توجه به اینکه برای رفاه حال مسافران برخی جاده ها به خصوص در محورهای شمالی کشور یک طرفه می شود لذا مسافران و گردشگران با مراجعه به پایگاه های پلیس و یا برقراری تماس با سامانه های ترافیکی از وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کسب اطلاع کنند.



همچنین با توجه به اینکه مسافران عزیز در ترافیک های طولانی خواهند ماند لذا قبل از ورود به جاده نسبت به کنترل میزان بنزین خودرو و سایر معاینات فنی اقدام کنند تا در طول جاده ها با مشکل اتمام سوخت خودرو و یا نقص فنی مواجه نشوند.



به تمامی تأسیسات گردشگری، رستورانها و مراکز پذیرایی بین راهی توصیه اکید می شود تا ضمن رعایت امنیت روانی مسافران در طول مسیر مراجعت در جهت رعایت نرخ، بهداشت و همچنین همکاری و همراهی با مسافران و گردشگران در ترافیک های طولانی اهتمام بیشتری داشته باشند.