آموزش سالانه 2500 نفر در مراکز فنی و حرفه ای پارس آباد/ جذب تنها 35 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کیانی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای پارس آباد تصریح کرد: این در حالی است که طبق بررسی های صورت گرفته از این تعداد تنها 35 نفر در سال جذب بازار کار می شود.

وی این رقم را کمتر از دو صد آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شهرستان پارس آباد برشمرد و جذب بیشتر این افراد را ضروری دانست.

رئیس مرکز فنی و حرفه ای پارس آباد با بیان اینکه فرد باید بتواند در آینده مهارت خود را در شغل مرتبط پیاده کند، تاکید کرد: در این خصوص به صورت مستمر شغل یابی مهارت آموختگان فنی و حرفه ای این شهرستان رصد می شود.

وی هدف اصلی سازمان فنی و حرفه ای را آماده سازی فرد برای اشتغال در جامعه با کسب مهارت خواند و متذکر شد: به همین دلیل وضعیت اشتغال مهارت آموختگان مورد بررسی قرار می گیرد.

کیانی با بیان اینکه رشته های تعمیر کار ماشین، ورق کاری، نقشه کشی ساختمان، درودگری و جوشکاری در مراکز فنی و حرفه ای پارس آباد تدریس می شود، بیان داشت: حتی انتخاب رشته ها بر اساس آینده شغلی آن است.

به گفته وی آموزش فنی و حرفه ای در پارس آباد از سال 75 با دو آموزشگاه آغاز شده و امسال به 12 کارگاه ثابت و 15 کارگاه سیار ارتقا یافته است.