کشت ذرت به صورت نشا در یکی از مزارع شهرستان ساوجبلاغ اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی پیش از ظهر امروز کشت ذرت به صورت نشا در یکی از مزارع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز به صورت آزمایشی به اجرا در آمد.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان البرز در حاشیه این آیین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح که به صورت پایلوت در دو مزرعه در حال کشت اجرا می شود بررسی میزان بهره وری ذرت و مقایسه کشت دانه ای است.



محمد تاج الدینی در ادامه تاکید کرد: در استان البرز بعد از کشت گندم و جو مبادرت به کشت ذرت می شود که اغلب با فرا رسیدن فصل سرما و حساس بودن بوته ذرت به برودت هوا، از بین می رود و به کشاورزان خسارت چشمگیری وارد می شود.



وی تصریح کرد: با انجام کشت نشا عملا 20 روز قبل از برداشت گندم می توان ذرت را در گلخانه کشت و به محض برداشت گندم آن را به صورت نشا به مزرعه منتقل و کاشت.

در روش کشت ذرت به صورت نشا میزان علف هرز به کمترین درصد می رسد

این مسئول خاطرنشان کرد: در این روش کشت ما بیش از 20% کاهش مصرف آب، سموم و کود را در هکتار خواهیم داشت.



معاون زراعت جهاد کشاورزی استان البرز از یکدست بودن کشت و افزایش حجم آن در هر هکتار به 100 تن خبر داد و گفت: این در حالی است که میانگین برداشت ذرت به صورت کشت دانه ای به کمتر از 40 تن در هکتار می رسید.

تاج الدینی بیان کرد: این مزرعه توسط مهندسین ناظر مورد بررسی قرار می گیرد تا در سال آتی در صورت مقرون به صرفه بودن نسبت به توسعه آن در سایر مزارع اقدام شود.

معاون زراعت جهاد کشاورزی استان البرز در پایان افزود: در این روش میزان علف هرز به کمترین درصد می رسد و دریافت نور از هر سمت مزرعه موجب بارور شدن بوته ها به دانه ذرت خواهد شد.





