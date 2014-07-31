ردیف های شناور قانون بودجه ظرفیت خوبی برای تامین اعتبار پروژه های لرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ردیف های شناور قانون بودجه رقم قابل توجهی برای تامین اعتبار پروژه های مختلف استان است.

وی با اشاره به اختصاص 15 درصد اعتبارات عمرانی به استانها افزود: 85 درصد اعتبارات عمرانی در وزارتخانه ها متمرکز است که از این رقم حدود 34 درصد به ردیفهای شناور بودجه اختصاص دارد که رقم بالایی محسوب می شود.

استاندار لرستان عنوان کرد: این رقم نشان می دهد که لازم است مدیران زحمت زیادی بکشند تا بتوانند سهم استان را از این محل محقق کنند.

بازوند خواستار تهیه لیست ردیفهای بودجه ای شناور قانون شد و بیان داشت: مطابق این ردیف های اعتباری برای تخریب و بازسازی مدارس 440 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در صورت پیگیری می توانیم رقم خوبی را برای لرستان بگیریم.

وی با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع های آبرسانی تصریح کرد: همچنین برای حذف نقاط حادثه خیز 106 میلیارد تومان اختصاص یافته که رقم خوبی است و مسئولان امر در اداره کل راه و شهرسازی باید برای تحقق سهم استان پیگیری کنند.

استاندار لرستان با اشاره به اختصاص 20 میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها، اختصاص اعتبار برای ایجاد موزه های منطقه ای و اختصاص 18 میلیارد تومان برای احداث فضاهای ورزشی در ردیف های شناور قانون بودجه خواستار پیگیری مدیران برای تحقق سهم استان در این بخش ها شد.

بازوند با اشاره به نیاز لرستان به سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد تومانی در هر سال تصریح کرد: می توان بخشی از این رقم را از محل همین بندهای قانون بودجه تامین کرد.

وی با اشاره به وضعیت ردیف های متفرقه قانون بودجه نیز گفت: این ردیف ها به طور عمده در اختیار معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری است که لازم است در این زمینه نیز پیگیریهای لازم صورت گیرد.

استاندار لرستان با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن منطقه ای در ردیفهای متفرقه بیان داشت: در این راستا معاونت برنامه ریزی استانداری باید در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام دهد.

بازوند با اشاره به اختصاص 150 میلیارد تومان از این محل به مجتمع های آبرسانی یادآور شد: در ردیفهای متفرقه قانون بودجه نیز رقم های خوبی در نظر گرفته شده که باید مدیران با استفاده از رایزنی و سیستم چانه زنی قوی با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای تحقق سهم استان اقدام کنند.