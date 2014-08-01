ساخت 22 پروژه سد معیشتی در اردبیل مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی طرح های مطالعاتی سد معیشتی در استان تصریح کرد: مطالعات این پروژه با اولویت توجیه فنی و تخصیص بیشترین منابع آبی مطالعه می شود.

وی با تاکید بر اینکه سد های معیشتی تنها در صورت برخورداری از توجیه فنی مجوز ساخت دریافت می کنند، ادامه داد: در حال حاضر پنج سد معیشتی نیز در نقاط مختلف استان در حال ساخت بوده که طی سالهای آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه سد معیشتی سد کوچک با ارتفاع و حجم اندک است که کار مطالعه آن به جهاد کشاورزی واگذار شده، ادامه داد: در عین حال تصویب و اجرای این طرح ها بر عهده آب منطقه ای است و شاخصه اصلی تصویب نیز طرح توجیه فنی آن است.

وی تاکید کرد: در صورتی که سد برای تخصیص آب توجیه نداشته باشد طرح اجرا از سوی آب منطقه ای رد می شود.

نجفیان با بیان اینکه در سه سال گذشته تعداد پروژه سد معیشتی اندکی مورد تائید بوده و با تخصیص آبی آن موافقت شده است، افزود: اگر توجیه فنی و تخصیص آبی با مشکل مواجه باشد پروژه به صورت کامل متوقف می شود.

به گفته وی تکمیل پروژه های سدسازی در دست اجرا می تواند اراضی آبی تحت پوشش کشاورزی استان اردبیل را از 220 هزار هکتار به 390 هزار هکتار افزایش دهد.