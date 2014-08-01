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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

قبادی اعلام کرد:

افزایش 7.7 درصدی ولادت در ایلام

افزایش 7.7 درصدی ولادت در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان ایلام از افزایش 7.7 درصدی ولادت در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قبادی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ثبت آمار و ارقام جمعیتی ازجمله وقایع چهارگانه حیاتی در برنامه ریزی و توسعه استان مهم خواهد بود.

مدیر کل ثبت احوال استان از افزایش 7.7 درصدی واقعه ولادت در استان خبر داد و گفت : در چهار ماه گذشته سه هزار و 548 مورد واقعه ولادت در استانمان ثبت شده که یک هزار و 786 مورد  پسر و یک هزار و 763 مورد دختر بوده اند.

وی در ادامه به آمار ثبت واقعه ازدواج از ابتدای سال 93 تاکنون پرداخت و اظهار کرد: دفاتر وابسته به این سازمان یک هزار و 992 مورد ازدواج را در این استان ثبت کرده اند.

مدیر کل ثبت احوال ایلام افزود: از این شمار یک هزار و 354 مورد در مناطق شهری و 638 مورد نیز در روستاها ثبت شده است.

وی به آمار فوتی های ثبت شده در چهار ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: 780 نفر در این مدت در مناطق مختلف استان فوت شده اند و 451 نفر از افراد فوت شده را مردان و 329 نفر را زنان تشکیل می دهند.

وی عنوان کرد: کارت ملی هوشمند جایگزین کارت ملی قدیمی می شود و فرآیند صدور آن در شرایط کنونی تنها برای کسانی که به سن 15 سالگی ورود کرده و برای نخستین بار کارت ملی دریافت می کنند، صادر خواهد شد.

وی افزود: همچنین افرادی که مشخصات سجلی آنها در راستای قانون تغییر پیدا کرده نیز مشمول دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

 

کد مطلب 2340884

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