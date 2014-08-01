به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شكیبا شاعر و طنز پرداز با اشاره به بستر قابل توجه کشور برای سرایش شعر طنز در سالهای اخیر، اظهار كرد: سال گذشته سرشار از سوژه بود و من كه در نشریات مطلب طنز نمینوشتم گاهی حرصم میگرفت كه چرا نمیتوانم از این سوژهها بنویسم. ممكن است بگوییم امروز سوژهای برای شعر نیست اما در طول یك سال نمیتوان گفت هیچ سوژهای برای شعر خوب نوشتن وجود ندارد.
این شاعر ادامه داد: اگر از من بپرسند که چرا با این همه سوژه، شعر طنزی سروده نمیشود، میگویم علتش این است كه همه از روی دست یكدیگر مینویسند. شاعران جوان به جلسات شعر طنز میروند و اگر شعر كسی در این جلسات مورد استقبال مخاطبان واقع شود همه ادای او را در می آورند و شعری كه در جلسه میگیرد الزاما شعر خوبی نیست.
شكیبا همچنین خاطرنشان كرد: هر فرهنگسرایی در تهران با هزینه اندكی شب شعر برگزار میكند و این شب شعرها باعث شده سطح اشعار طنز پایین بیاید. به نوعی میتوان گفت خائن بزرگ به شعر طنز سازمان فرهنگی هنری شهرداری با تعدد فرهنگسراهایش است.
وی افزود: روزگاری تنها شب شعر طنز «در حلقه رندان» بود و كسی كه میآمد پشت این تریبون شعر میخواند با افتخار میگفت من پشت تریبون در حلقه رندان شعر خواندهام. در حال حاضر در تهران بیش از 50 شب شعر طنز داریم و هر كسی پشت تریبون میرود و شعر میخواند و جوان تازه كار هم از روی افراد ضعیف نگاه می كند. یا این جلسات باید تعطیل شوند و یا شعر طنز تمام شده است.
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