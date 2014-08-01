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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

فعالیت های اقتصادی و صادرات کالا در مرز مهران گسترش می یابد

فعالیت های اقتصادی و صادرات کالا در مرز مهران گسترش می یابد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: فعالیت های اقتصادی و صادرات کالا در مرز مهران گسترش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر پنجشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: مرز مهران بهترین فرصت برای توسعه اقتصادی و همه جانبه استان ایلام است که باید از این فرصت حداکثر استفاده کرد.

مروارید گفت: ایلام در کنار امنیت مطلوب مرزی، دسترسی خوبی به بازارهای هدف عراق و کشورهای منطقه دارد که باید بازرگانان ایلامی و ایرانی از این فرصت برای گسترش فعالیت های اقتصادی و صادرات کالا و خدمات بیشترین استفاده کنند.

وي افزود: مرز مهران به عنوان دروازه تردد زائران ايراني و عراقي و حتي اتباع کشورهاي خارجي و نيز يکي از مهمترين کانون هاي صادرات کالا و خدمات به کشور عراق بهترين ظرفيت را براي تبديل به منطقه آزاد اقتصادي، تجاري و صنعتي برخوردار است.

وی یادآور شد: مرز بین المللی مهران امن ترین و پرترددترین سرحد کشور از حیث تردد زوار و گردشگران مذهبی و نیز مبادله کالا و خدمات میان جمهوری اسلامی ایران و عراق است.

استاندار ایلام از موافقت گمرک جمهوری اسلامی ایران با ورود خودروهای شخصی عراقی از راه پایانه مرز بین المللی مهران به درون کشور خبر داد و گفت: وزانه بیش از پنج هزار تبعه ایرانی و عراقی از راه پایانه مسافری مرز بین المللی مهران راهی زیارت مکانهای مذهبی دو کشور می شوند.

وی گفت: بخش خصوصی استان نقش موثری در گسترش همکاری با کشور عراق ایفا می کند که خوشبختانه در ماه های گذشته برای این فعالیت اعلام آمادگی کرده اند.

 

کد مطلب 2340904

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