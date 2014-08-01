  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

جدیدترین مصوبه وزارت بهداشت؛ 

ابقاء کاردانی‌های علوم پزشکی/ توقف کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی 

ابقاء کاردانی‌های علوم پزشکی/ توقف کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی 

شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي تشکیل شد و بر اساس مصوبه این جلسه موضوع ابقاء کاردانی رشته های علوم پزشکی مطرح و مورد تایید قرار گرفت و راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی در مقطع کارشناسی پیوسته متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دويست و سي و ششمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي تشکیل شد که در این جلسه موضوع ابقاء کاردانی رشته های علوم پزشکی مطرح و مورد تایید قرار گرفت. 

در این جلسه و راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی ، درمانی مقطع کارشناسی پیوسته متوقف شد. 

همچنین در این جلسه راه اندازی رشته / مقاطع در برخی دانشگاه های علوم پزشکی مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.

راه اندازی رشته دکتری عمومی داروسازی در دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و بقیه الله "عج" و دانشگاه های آزاد اسلامی دامغان و آیت الله آملی به تصویب شورا رسید . 

به گزارش مهر، پیش از این کاردانی رشته های علوم پزشکی از سال 87 به تدریج به صورت پذیرش بومی بدون کنکور در آمد و از دفترچه کنکور سراسری حذف شد و تنها در رشته فوریت های پزشکی کاردانی جذب می شد که با این تصمیم سایر کاردانی ها به مجموعه رشته های دانشگاه های علوم پزشکی بازگشتند. 

کد مطلب 2340922

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