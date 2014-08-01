تصویر ساعت متفاوت و عجیب آیفون /iBell ساعتی بین دیروز و امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی های بزرگ و مشهور فناوری به دنبال راه هایی هستند که بتوانند در تکنولوژی های جدید از وسایل گذشته استفاده کنند زیرا تحقیقات نشان داده که کاربران از وسایلی که ارتباطی بین آنها و وسایل دیروزشان برقرار کند، استقبال می کنند. اکنون کمپانی اپل، ساعت آنالوگ جذابی را طراحی کرده که ترکیبی بین ساعت های امروز و دیروز است.

ساعتی با زنگی متفاوت!

تمام تلفن های همراه مجهز به برنامه Alarm & Clock هستند که کاربران برای مثال، با تنظیم ساعت تلفن همراه خود می توانند در ساعت مشخصی از خواب شبانه برخاسته و برای رفتن به محل کار خود آماده شوند. اما بسیاری از مواقع و به دلایل مختلف ساعت تلفن های همراه زنگ نزده یا اینکه صدای آلارم آنقدر کم بوده که شخص نه تنها از خواب بیدار نشده بلکه از رسیدن به محل کار خود نیز بازمانده است.

اما اکنون ساعت جدید اپل دارای قابلیت های متفاوتی است که نه تنها می تواند پلی میان دیروز و امروز باشد، به علاوه با این ساعت، هرگز خواب نمی مانید! این ساعت جدید با نام " iBell" به تلفن های همراه ساخت کمپانی اپل وصل شده و با فعال کردن برنامه ساعت آنالوگ روی تلفن همراه می توان دوباره صدای همیشه بلند ساعت های قدیمی را شنید.





