10 پویانمایی به جشنواره یاس راه یافتند/ «امروز» 180 میلیونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش پویانمایی جشنواره متشکل از بهرام عظیمی، سعید توکلیان و روانبخش صادقی پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در بخش پویانمایی، 10 اثر را جهت حضور در بخش مسابقه معرفی کردند.

«بهشت شداد» به کارگردانی و تهیه کنندگی بهزاد مظاهری، «آقای مهربان» به کارگردانی مشترک سید علیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا، «پاییز گرم» به کارگردانی علیرضا اخباری و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا، «گوهران (آریو)» به کارگردانی مجید شاکری و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا، «افسانه ماردوش» به کارگردانی حسین مرادی زاده و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا، «عاشورائیان (مسلم بن عقیل)» به کارگردانی ناهید صمدی امینی و تهیه کنندگی مسعود حاجی بابایی، «افسانه شهر قالی» به کارگردانی حمیدرضا حافظی و تهیه کنندگی مجید شاکری، « داستان سامرا» کار مشترک حسین سلطانی و وحید چالاک به تهیه کنندگی مجید اسماعیلی و « نگین هفت دریا» به کارگردانی عباس محبی و تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا، 10 اثر راه یافته به بخش مسابقه پویانمایی هستند.

دومین جشنواره بین المللی فیلم ویدئویی تهران (یاس) به دبیری حسین مسافر آستانه، یکم تا ششم شهریورماه سال جاری برگزار می گردد.



«امروز» بعد از گذشت 9 روز از اکرانش 180 میلیون تومان فروخت

بر اساس اعلام دفتر پخش شرکت سینمایی نور تابان پخش کننده فیلم سینمایی «امروز»، میزان فروش این فیلم در طی 10 روز به رقمی حدود 180 میلیون تومان رسیده است.

فروش این فیلم شب گذشته نهم مرداد در سینما آزادی نزدیک به 7 میلیون و 500 هزار تومان بوده و در سینما استقلال به 3میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است. میزان فروش فیلم «امروز» در روزهای سه شنبه هفتم مرداد و چهارشنبه هشتم مرداد همزمان با عید سعید فطر 64میلیون تومان بوده است.



«امروز» عنوان آخرین ساخته رضا میرکریمی است که اولین همکاری وی با پرویز پرستویی هم به شمار می‌رود. این فیلم براساس طرحی از رضا میر کریمی است و فیلمنامه‌ آن را شادمهر راستین و رضا میر کریمی نوشته‌اند.



در این فیلم پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، شبنم مقدمی، حسام محمودی، اشکان جنابی، آسیه ضیایی، آوا شریفی، مدیا ذاکری، روزبه حصاری، امیر کربلایی، مرتضی آقا حسینی، مهتاب کُرکوندی، امین م‌ری، شهلا نَدری، شیرین فرخنده‌نژاد، سجاد تابش، مرجان قمری، مهناز میرزایی، نیوشا گودرزی، علی‌اصغر کُردبچه، عباس موسوی، گیتی قاسمی، مریم توکلی، امیر یوسفی و مهناز میرزایی بازی می‌کنند.



در خلاصه داستان «امروز» آمده است: یونس راننده تاکسی کهنه‌کار در پایان یک روزِ کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برسد. غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقات زیادی در انتظارِ اوست.



