پاسخ رئیس بیمارستان امام سجاد به انتقادات/ در اجرای هتلینگ سهل انگاری نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر برخی رسانه های استان از مشکلاتی که در تعمیر و تجهیز بیمارستان امام سجاد یاسوج برای بیماران و مراجعین به این بیمارستان ایجاد شده انتقاد کردند.

وجود نخاله ها و مصالح ساختمانی در محوطه و راهروهای بیمارستان و مشکلات بهداشتی که می تواند ایجاد کند و خرابی آسانسورهای بیمارستان از جمله مشکلاتی بود که طی روزهای اخیر به آن پرداخته شد.

رفع مشکل فرسودگی بیمارستانها با طرح ارتقای هتلینگ

با این حال رئیس بیمارستان امام سجاد یاسوج در پاسخ به این انتقادات گفت: طرح تحول نظام سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد، برای مردم منشاء اثرات خیر فروانی شده و یکی از این برکات اختصاص اعتباری برای ارتقای هتلینگ بیمارستانهاست.

فرزاد وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمارستان های استان نیز که همیشه از فرسودگی و کمبود تجهیزات گلایه داشتند، شاهد تحول شده اند و بسته "ارتقای هتلینگ" طرح به مدد بیمارستان ها آمده است.

وی با بیان اینکه براساس طرح تحول، بازسازی بیمارستانها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: فرصت اجرای هتلینگ در بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد تا 21مرداد ماه سال جاری است که بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج تلاش کرده تا از بودجه اختصاص داده شده نهایت بهره را برده و بخشی از کمبودها و انتظارات مردم را رفع کند.

وفایی اظهار داشت: اعتبار اختصاص داده شده به اجرای این بسته مهم و ضروری 311میلیون تومان است که از همان ابتدا و با توجه به بازه زمانی اعلام شده کار تعمیر و تجهیز فضای بخش های بیمارستان شروع شد.

آسایش بیماران در اولویت کاری است

رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با رد هرگونه سهل انگاری و واگذاری کار به دقیقه 90گفت: آسایش بیمار مد نظر ما بوده و قرار نیست که کار با عجله و سردرگمی به جلو هدایت شود.

وی تصریح کرد: تعمیرات بخش های گوش و حلق و بینی به صورت کامل صورت گرفته و این دستاورد مهمی است برای بیمارستان ما که در این زمینه با موانع و مشکلات فضای فیزیکی زیادی روبرو بود.

وی اضافه کرد: همچنین تمامی راهروهای بیمارستان و رمپ ها نیز تعمیرات اساسی شده و تا 180 سانتی متری دیوار سنگ شده اند.

وفایی، یکی از مشکلات عمده راهروها را "دیوار نویسی" عنوان کرد و بیان داشت: با دیوار سنگ کردن راهروها، رنگ آمیزی مرتب و هر چند ماه یک بار ضرورتی نخواهد داشت و در هزینه های تعمیرات نیز شاهد کاهش محسوسی خواهیم بود.

وی ادامه داد: ارائه بسته بیماران شامل لباس، دمپایی، دستمال، مسواک و لیوان و نصب تلویزیون در کلیه بخش های بیمارستان، صندلی تاشو، تجهیز بخش ها به دو یخچال برای رفاه حال بیمار و همچنین تعویض کلیه ملافه ها، بالشتها و پتوهای کلیه بخش ها از دیگر خدمات صورت گرفته در بخش های هتلینگ بیمارستانی است.

نصب آسانسور جدید به زودی/ تعمیر آسانسور دوم در دست اقدام

وی با اشاره به مسائل مطرح شده در زمینه خرابی آسانسور بیمارستان نیز با بیان اینکه نوسازی و تعمیر هر دو آسانسور این بیمارستان نیز در قالب بسته هتلینگ بیمارستانی مورد توجه واقع شده است، گفت: برای نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور جدید با ظرفیت بالا، مناقصه برگزار شده و به زودی نصب خواهد شد.

وفایی ادامه داد: یکی دیگر از آسانسورها نیز در حال تعمیر و راه اندازی است و البته در زمینه تعمیرات آسانسور باید حتما تاییده اداره استاندارد برای شرکت های مورد نظر وجود داشته باشد که در این زمینه فقط یک شرکت در یاسوج دارای مجوز از اداره استاندارد است.

رئیس بیمارستان در ادامه با اشاره به اینکه نقشه های اجرایی طرح اقامتگاه همراهان بیمار در بیمارستان نیز آماده شده است، تاکید کرد: محوطه سازی بیمارستان با اعتباری بالغ قریب 50 میلیون تومان از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان و همچنین پارکینگ همراهان بیمار از دیگر طرح های در دست اقدام این بیمارستان است.

آغاز به کار بخش آنژیوگرافی از مهرماه

رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) برنامه های انجام شده در بیمارستان را در راستای افزایش رضایتمندی عمومی مردم استان از حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: راه اندازی بخش جراحی عمومی و آغاز به کار بخش آنژیوگرافی از مهرماه سال جاری از دیگر خبرهای خوش حال کننده به مردم عزیز هم استانی است.

وی افزود: البته در این راستا هم اکنون همکاران ما در بیمارستان های شیراز و بندرعباس در حال آموزش برای راه اندازی این دو بخش هستند.

وی بیان کرد: تلاش ما ارائه خدمات تخصصی و مطلوب به مردم است و در این راستا از همه مردم و مسئولان استانی انتظار همکاری و همیاری در به ثمر رسیدن برنامه های در دست اقدام بالاخص طرح تحول نظام سلامت را داریم.