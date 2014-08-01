دشمنان اسلام معجونی از استکبار جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه، در خطبه های نماز جمعه در جوار حریم رضوی اظهار کرد: دشمنان جهان اسلام معجونی از استکبار جهانی هستند و نقشه های شوم آنان را آمریکا تامین می کند که از سویی قدرتمندان ثروتمند دنیا پشتیانی مالی و صهیونیست ها کار تبلیغات علیه اسلام را به عهده گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه جهان اسلام در شرایط سرنوشت سازی قرار گرفته، افزود: باتوجه به فضایی که بر جهان اسلام حاکم است می توان دشمن را شناخت و در این راستا ملت ایران باید مراقب توطئه های مستکبران عالم باشد.

وی اظهار کرد: دشمنان جهان اسلام معجونی از استکبار جهانی هستند و نقشه های شوم آنان را آمریکا تامین می کند که از سویی قدرتمندان ثروتمند دنیا پشتیانی مالی و صهیونیست ها کار تبلیغات علیه اسلام را به عهده گرفته اند.

امام جمعه موقت مشهد، افراطی ها، انحرافی ها از اسلام، تکفیری ها و داعشی ها را دشمنان جهان اسلام دانست و افزود: علت دشمنی این گروه ها دو چیز است؛ یکی این دین که از اسلام درخشیده و چشم ها را خیره کرده و دوم برکتی است که از اسلام و اقتدار نظام ایران نشات می گیرد.

حجت الاسلام فرزانه تاکید کرد: وحشی گری های دشمنان اسلام همه از ترس است؛ شکل دشمنی دنیای غرب و صهیونیست نسل کشی و قتل و عام بوده و این گونه جنگ ها طبیعی نیست.

وی با اشاره به اینکه صهیونیست و گروه های افراطی مشترکاتی دارند، افزود: هر دو آنها دست پخت آمریکا هستند، این ها در حرکات خود به هیچ چیز از عقل و شرع و قوانین بین المللی توجهی ندارند و هر دو تلاش می کنند که اختلاف در جهان اسلام را گسترش دهند و در حقیقت صهیونیست ها با تبلغ و تکفیری ها با عمل خود، می خواهند زشت ترین چهره را از اسلام به نمایش بگذارند.

امام جمعه موقت مشهد ادامه داد: صهیونیست ها و افراطی ها نسبت به ایران و تشیع خشم دارند و جز زبان قدرت زبان دیگری را نمی فهمند بنابراین امروز در چنین شرایطی برای مقابله با قدرت طلبی های دشمن باید ولایت مداری را مدنظر قرار دارد، البته این ولایت مداری باید واقعی و نه شعاری باشد.

به گفته وی ولایت مدار کسی است که برای اقتدار و استقلال نظام تلاش کرده و با اتحاد، انسجام و همگرایی و با دست کشیدن از باند بازی ها و اختلاف افکنی ها زیر سایه عناوین حزب های مختلف در خط ولایت حرکت می کند.

وی اظهار کرد: روحیه فداکاری، مجاهدت، ایثارگری، مدیریت جهادی، رشد معنویت، کار فرهنگی و احیای برترین حکم از احکام اسلام یعنی امر به معروف و نهی از منکر بخشی از شاخصه های فرد ولایت مدار است.

امام جمعه موقت مشهد تاکید کرد: دور نیست روزی که پیروزی غزه را جشن بگیریم و امروز شمارش معکوس نابودی صهیونیست است و تا 10 سال دیگر اثری از اسرائیل نخواهد ماند.

وی در اولین جمعه ماه شوال و با اشاره به ماه رمضان اظهار کرد: ماه رمضان برای ما برکات و هدیه های فراوانی به دنبال داشت و اولین هدیه این ماه این بود که متوجه شدیم هیچ گناهی نیست که با جاذبه اش نتوانیم در برابرش مقاومت کنیم.

وی ادامه داد: هدیه بعدی ماه رمضان تدبر و انس با قرآن بود زیرا قرآن شفای همه امراض روانی است اما علم، ثروت و قدرت شفای دردها نیست و بی تردید هنگامی که معنویت در انسان رشد پیدا می کند آدمی از فکر و روح خویش نیز مراقبت می کند.

حجت الاسلام فرزانه با اشاره به اینکه بهترین هدیه ماه مبارک رمضان تقواست، تاکید کرد: با روزه گرفتن اراده انسان ها تقویت می شود و فرد باتقوا در دو راهی ها با اراده ای قوی می تواند خود را محافظت کند.