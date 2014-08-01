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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

خدابخش خواستار شد:

رویکرد کمپ سازی در سرعین پیگیری شود

رویکرد کمپ سازی در سرعین پیگیری شود

سرعین – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل خواستار پیگیری و برنامه ریزی با رویکرد کمپ سازی در شهرستان گردشگری سرعین با هدف حل معضل ترافیک مرکز شهر و نیز اقامت مسافران در ایام پیک سفرهای تابستانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش پیش از ظهر جمعه در بازدید از شهر سرعین و بررسی وضعیت خدمات رسانی به گردشگران اضافه کرد: رشد شهر سرعین در مدت توسعه خود به رویکرد کمپ سازی بی توجه بوده که باید در این زمینه برنامه ریزی و اقدام شود.

وی با بیان اینکه توسعه نامتناسب شهر سرعین در سالهای اخیر باعث ایجادمشکلات کنونی در زمینه خدمات رسانی به گردشگران شده است، تاکید کرد که برای توسعه سذعین نیازمند نگاه ملی هستیم.

استاندار اردبیل توجه به رویکرد کمپ سازی در جهت سوق دادن گردشگر از قلب شهر به محیط پیرامون آن را یکی از موارد پیشنهادی برای حل ترافیک سنگین شهر سرعین در روزهای حضور گردشگران در این شهر دانست.

وی با تاکید بر نگاه کلان و راهبردی به شهر سرعین خواستار پیشبرد امور بر اساس برنامه شد و ادامه داد: باید در این زمینه از تجربه مناطق گردشگر پذیر دنیا و کشور استفاده کرد.

خدابخش با اشاره به حضور بی سابقه گردشگران طی تعطیلات اخیر در سرعین، نسبت به ضعف های احتمالی ممکن با توجه به حجم گسترده حضور گردشگر در این شهرستان عذرخواهی کرد.

استاندار اردبیل همچنین از کمپ توریستی گلدشت بازدید کرد. در این بازدید مسعود مهاجری مدیر این کمپ با مطرح کردن مشکلات این مجموعه از ظرفیت دو هزار نفری این مجموعه در خدمت رسانی به گردشگران در صورت حل مشکلات آن خبر داد.

کد مطلب 2340945

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