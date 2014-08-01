تردد در محورهای زنجان به کندی صورت می گیرد

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر محورهای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز ترافیک بسیار سنگین است و تردد به کندی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: مسافران عزیز هنگام برگشت قبل از شروع حرکت چند ساعت استراحت کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: رانندگان حتما از انحراف به چپ خود داری کنند و همچنین از کمربند ایمنی استفاده کنند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: رانندگان عزیز در حین مسافرت سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هر گونه سرعت غیر مجاز خود داری کنند و هر گز در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنند و از هر گونه شتاب جدا خود داری کنند.

وی در ادامه گفت: رانندگان به محض خستگی از رانندگی دست بکشند و برای استراحت کردن خودرو خود را در خارج از جاده یعنی حاشیه راهها پارک کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: رانندگان هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند و حداقل دو ساعت استراحت کنند چرا که بیش از 50 درصد وقوع صادفات به علت خستگی و خواب آلودگی است.

سرهنگ شیر محمدی گفت: رانندگان در بزرگراهها از دنده عقب جدا خود داری کنند چرا که در تشدید تصادفات بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: رانندگان به بحث پیاده شدن از خودرو حتما خودرو با سرنشینان را از جاده خارج کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: در شب با توجه به اینکه دید بسیار کم است رانندگان به محض اینکه احساس خستگی کردند رانندگی نکنند و همچنین تا جایی که مقدور است رانندگی نکنند.

سرهنگ شیر محمدی افزود: مردم به محض مشاهده هر گونه تخلف از سوی رانندگان خاطی با سامانه 110120 پلیس راه تماس بگیرند.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: موتورسواران که اقدام به مسافرت می کنند حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند و از حرکات مخاطره آمیز و نمایشی جدا خود داری کنند.

سرهنگ شیر محمدی ادامه داد : پلیس راه با تمام نیروهای خود به طور محسوس و نامحسوس نظارت از محورهای مواصلاتی استان زنجان را بر عهده دارد و در این میان پلیس راه با رانندگان متخلف برخورد جدی می کند.

وی ادامه داد: مسافران زمان برگشت از سفر را مدیریت کنند.