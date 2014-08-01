«ساخت ایران» به شبکه تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «ساخت ایران» هر روز ساعت 23 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

این سریال به کارگردانی محمد حسین لطیفی و نویسندگی خشایار الوند، پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی منصور سهراب پور، سید امیر پروین حسینی در ژانر کمدی-اجتماعی تولید شده و امین حیایی، فرهاد اصلانی، بهنام تشکر، گوهر خیراندیش، بهاره رهنما، پروین قائم مقامی، الیکا عبدالرازقی و... از جمله بازیگران آن هستند.

در خلاصه داستان مجموعه آمده است: غلامحسین، دزد خرده‌پایی است که روزی از روزها شاهد تصادف اتومبیل با مردی میانسال می‌شود. وی کیف مرد مجروح را می‌رباید و پاسپورتی در کیف پیدا می‌کند. او سعی دارد که کیف را بفروشد اما به دلیل اینکه پلیس دنبالش است، تصمیم می‌گیرد از ایران فرار کند...

«ساخت ایران» هر روز ساعت 19 بازپخش می‌شود.

