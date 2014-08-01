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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

آقاخانی:

23 دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی زنجان نصب است

23 دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی زنجان نصب است

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، با بیان اینکه طی روزهای اخیر تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان رشد داشته است گفت: در حال حاضر 23 دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان نصب است.

محمد رضا آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در روز اول و دوم دور دوم سفرهای تابستانی 622 هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.

وی اظهار داشت: در طول ماه رمضان سالجاری 152 هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.

معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در روز اول دور دوم سفرهای تابستانی یعنی عید سعید تعداد تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان زنجان به 336 هزار خودرو رسید.

آقاخانی تاکید کرد: تعداد تردد خودرو ها نسبت به متوسط روزهای تعطیلی در ماه رمضان 140 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: دیروز که دومین روز از سفرهای تابستانی بود تعداد تردد خودروها به 256 هزار خودرو رسید.

معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، در ادامه به تردد خودروهای سبک در این مدت در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو افزود: در این مدت 90 درصد از خودروهای سبک در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.

آقاخانی گفت: ده درصد تردد های صورت گرفته در دور دوم سفرهای تابستانی را خودروهای سنگین به خود اختصاص می دهند و مابقی خودروهای سبک بوده اند.

وی یاد آورشد: این تعداد دستگاه تردد شمار 46 خط استان را پوشش می دهند.

معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به افزایش تعداد دستگاه های تردد شمار در استان اشاره کرد و افزود: در سال جاری دو دستگاه تردد شمار در محورهای منصوب استان نصب خواهد شد.

کد مطلب 2340960

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