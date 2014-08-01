23 دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی زنجان نصب است

محمد رضا آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در روز اول و دوم دور دوم سفرهای تابستانی 622 هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.



وی اظهار داشت: در طول ماه رمضان سالجاری 152 هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.



معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در روز اول دور دوم سفرهای تابستانی یعنی عید سعید تعداد تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان زنجان به 336 هزار خودرو رسید.



آقاخانی تاکید کرد: تعداد تردد خودرو ها نسبت به متوسط روزهای تعطیلی در ماه رمضان 140 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: دیروز که دومین روز از سفرهای تابستانی بود تعداد تردد خودروها به 256 هزار خودرو رسید.



معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، در ادامه به تردد خودروهای سبک در این مدت در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کردو افزود: در این مدت 90 درصد از خودروهای سبک در محورهای مواصلاتی استان زنجان تردد کرده اند.



آقاخانی گفت: ده درصد تردد های صورت گرفته در دور دوم سفرهای تابستانی را خودروهای سنگین به خود اختصاص می دهند و مابقی خودروهای سبک بوده اند.



وی یاد آورشد: این تعداد دستگاه تردد شمار 46 خط استان را پوشش می دهند.



معاون سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان به افزایش تعداد دستگاه های تردد شمار در استان اشاره کرد و افزود: در سال جاری دو دستگاه تردد شمار در محورهای منصوب استان نصب خواهد شد.