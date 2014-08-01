ضرورت تعریف مجدد قوانین مرتبط با سیاست های کلی نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند گفت: سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارای بندهای متعددی است که مسیر آینده و اهداف نظام سلامت را تعیین می کند و در چارچوب این سیاست ها است که وزارت بهداشت باید برنامه های خود را تنظیم کند.

وی با اشاره به اینکه تنظیم برنامه های وزارت بهداشت در چارچوب این سیاست ها با آماده سازی برنامه نویسی برنامه ششم توسعه، مصادف شده است، افزود: باید تمامی اقدامات ما در برنامه ریزی های کوتاه مدت و پنج ساله لحاظ شود.

دیناروند با اشاره به این که در این راستا 8 کمیته در وزارت بهداشت تشکیل شده، توضیح داد: اجرایی شدن برخی بندهای مربوط به سیاست های کلی سلامت به علت کمبود قانون نیاز به راهکارهایی با قانونگذاری مجدد دارد هرچند برای برخی نیز قانون موجود است و تنها باید برنامه ریزی اجرایی برای آنها در نظر گرفت.

رییس سازمان غذا و دارو همچنین با بیان این که جهت گیری های وزارت بهداشت در این حوزه شفاف است، خاطرنشان کرد: قاعدتا باید زیرساخت های قانونی، نیروی انسانی، مباحث مالی و بودجه های مورد نیاز و استفاده از فناوری های نوین را در برنامه ریزی هایمان در نظر بگیریم.

به گفته وی سیاست های کلی سلامت نگاه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را در تمامی بخش های مرتبط با سلامت مشخص کرده بنابراین قوانین ما در چارچوب این سیاست ها باید تعریف شود.

به عقیده دکتر دیناروند قانونی مغایر با سیاست های کلی سلامت وجود ندارد و وزارت بهداشت نیز برای اجرایی کردن اهدافش در راستای این سیاست با قوانین دائمی، قانون پنج ساله ششم و قانون بودجه سال 94همسو خواهد بود.