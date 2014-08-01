به گزارش خبرنگار مهر، حمیده ماحوزی پیش از ظهر جمعه در جمع هنرمندان و خبرنگاران اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی را در راستای ارائه خدمات مناسب به اهالی فرهنگ و هنر داشتهایم و از همه ظرفیتها در این راستا استفاده خواهیم کرد تا بهترین خدمات به این اقشار ارائه شود.
وی با بیان اینکه هنرمندان بیش از هر زمان دیگری حمایت میشوند، تصریح کرد: تلاش داریم تا زمینه برای حضور همه افراد و گروههای فرهنگی و هنری استان فراهم شود و شاهد رشد و تعالی و توسعه این بخش بیش از هر زمان دیگری باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به حمایت از پیشکسوتان این عرصه، گفت: نشستی را با آقای عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت داشتیم تا بتوانیم زمینه را برای حمایت از هنرمندان استان فراهم سازیم.
وی با اشاره به تلاش برای ساماندهی هنرمندان پیشکسوت استان، بیان داشت: هنرمندان بالای 60 استان بوشهر دعوت میکنیم تا برای عضویت در موسسه هنرمندان پیشکسوت ثبت نام کنند.
ماحوزی تاکید کرد: این موسسه امکانات مناسبی برای هنرمندان دارد و ما باید تلاش کنیم تا زمینه برای حضور هنرمندان پیشکسوت در این موسسه فراهم شود و بتوانند از امکانات موسسه هنرمندان پیشکسوت بهرهمند شوند.
راهاندازی انجمن نمایش و شعر و ادب و موسیقی استان بوشهر
وی ادامه داد: برنامه ریزی مناسبی برای حضور هنرمندان استان بوشهر در جشنوارههای مختلف صورت گرفته است و حضور هنرمندان استان در جشنواره بینالمللی فیلم کودک در اصفهان را خواهیم داشت و جشنواره بینالمللی مطبوعات در استان بوشهر برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: برگزاری جشنواره منطقهای تئاتر فجر در استان بوشهر با حضور گروههای هنری چهار استان جنوبی از دیگر برنامههایی است که در گناوه برگزار می شود.
وی همچنین از برگزاری جشنواره ملی مشاعره رضوی از سوم مهرماه در بوشهر خبر داد و افزود: برپایی هشتمین نمایشگاه فرهنگی هنری امام رضا(ع) از دیگر برنامههای مورد نظر است.
ماحوزی همچنین از ساماندهی هنرمندان استان بوشهر و صدور کارت شناسایی ویژه هنرمندان خبر داد و گفت: راهاندازی انجمن نمایش و شعر و ادب و موسیقی استان بوشهر نیز از دیگر برنامهها است که انجمن نمایش و انجمن شعر و ادب راهاندازی شده است.
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