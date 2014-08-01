روح علمي و بنیان عقلی در كشور حاکم شود/ لزوم ايجاد احساس ارزشمندي در جوانان كشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کارگر ظهر جمعه در دیدار جمعی از اساتید و دانشجویان جمی ضمن تبریک عید سعید فطر، با تشریح مدل توسعه اجتماعی بومی اسلامی اظهار داشت: يكي از تفكراتي كه مانع توسعه اجتماعي و فرهنگي ايران اسلامي مي‌شود، تفكر بي تفاوتي و بي توجهي است.

وی با اشاره به خطبه 39 نهج البلاغه که حضرت علي (ع) مردمي را سر در گريبان بي‌توجهي فرو برده اند نكوهش مي كند، خاطرنشان کرد: تفكر بايد همراه با درك و درد باشد، چرا كه جامعه نيازمند حضور فعالانه و آگاهانه است.

رئیس دانشگاه آزاد جم اولین گام مدل توسعه اجتماعی را انديشه بیان کرد و گفت: براي آغاز بايد از انديشه آغاز كرد چرا كه امروز بزرگترين نياز جامعه ما نياز به انديشيدن است، يك انسان بزرگ نمي شود مگر به بزرگي انديشه اش و از ياد نبريم كه شرط اصلي ورود به اردوي موحدان واقعي، دريافت گذر نامه عقل است.

این استاد دانشگاه با اشاره به سخن امام علی(ع) که شرف و بزرگی به نیکویی، ادب و مراتب دانش است، تاکید کرد: ايران را سراسر دانشگاه كنيم و روح علمي و بنیان عقلی در كشورمان حاكم كنيم.

کارگر شاخصه ها و مولفه‌هاي اين نوع دانشگاه را مساله محوري به جاي حافظه محوري می‌داند و در تعریف این نوع دانشگاه افزود: تعليم و تربيت مساله محور یعنی با تاسيس بژوهشكده و بژوهشگاه در هر استان و شهرستان به جاي روايت و گزارش از درایت و پژوهش(حول موضوعات وضعیت آب، آلودگی هوا، وضعیت زیست محیطی، نیروهای انسانی و ...) استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: بهترین انسان‌ها کسانی هستند با کرسی آزاد اندیشی بهترین سخنان را انتخاب می کنند. در مدارس علاوه بر هنر گفتمان و هنر گفت و شنود؛ زنگ انشاء، زنگ گفتگو و زنگ كتاب خواني نیز ترویج شود.

لزوم انتخاب نگاه تعاملی و انسانی به جای نگاه تقابلی و ابزاری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جم دومين گام مدل توسعه اجتماعی را انتخاب برشمرد و خاطرنشان کرد: انتخاب يعني اينكه در بين گزينه‌هاي متعدد، بهترين و كامل ترين گزينه را برگزينيم در واقع انتخاب، يعني محدود كردن خود در يك گزينه خاص است.

کارگر تاکید کرد: ما برآنيم انسان ابتدا بوجود مي آيد و سپس با نوع انتخاب هايش به خودش معنا مي بخشد و این انتخاب نگاه و جهان بيني بايد تعاملي باشد نه تقابلي و همچنین نگاه بايد انساني باشد نه ابزاري مانند داستان حضرت علي و ابوالاسود دوئلي كه قاضي شهر بصره بود.

وی تصریح کرد: فرق خيام، حافظ ،سعدي، مولانا و فردوسي در جهان بيني و نوع نگاه آنهاست و به گفته کنفوسیوس علت آشفتگي انسان نه حوادث بلكه برداشت او از حوادث است.

استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر انتخاب راه را مهم دانست و تاکید کرد: در برابر هر انساني راهي است انسان بزرگ راه بزرگ را برمي گزيند و انسان كوچك، كوره راه را انتخاب می کند.

وی اظهار داشت: باید در زندگی و تعاملات به جاي راه تحقير، تكذيب، تخفيف، تضعيف و خداي ناكرده توهين، با راه تكريم، تحسين، ترفيع، تقدير، تشويق برگزينيم.

محمد کارگر در همين راستا بيشنهاد داد: يك جنبش نرم افزاري در حوزه توسعه فرهنگي و اجتماعي رخ دهد و با راه اندازي و تاسيس يك وب سايت فرهنگي در كشور، مفاخر علمي، ادبي و فرهنگي كشور را جاودانه كنيم.

ایجاد احساس ارزشمندی در جوانان کشور

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جم سومين گام را اعتماد دانست و بیان داشت هر انساني كه حق انديشيدن و انتخاب آزاد داشته باشد مي تواند به خودش اعتماد كند ، در حقيقت اعتماد زاده ي انديشه و انتخاب است.

وی اولین راهکار این گام را انگيزه آفريني و حركت آفريني در جوانان و نوجوانان برشمرد و گفت: دكتر ماهاتير محمد، مرد اثر گذار كشور مالزي، تنها كاري كه براي تحقق نهضتش انجام داد آن بود كه شوق خفته را در جوانان بيدار كرد و انگيزه هاي خفته را نمایان ساخت.

دبیر ستاد حمایت از سرمایه های انسانی شهرستان جم دومین راهکار را ايجاد قابليت در جوانان و دانشجويان و ايجاد احساس ارزشمندي در جوانان كشور بیان داشت و گفت: هسته مركزي شخصيت هر انسان را ، احساس ارزشمندي اش تشكيل مي دهد.

تکیه بر اشتراکات برای برقرار ارتباط موثر

محمد کارگر با بیان اینکه باید يك شبكه قوي حمايت اجتماعي ايجاد شود، تصریح کرد: برای این گام مهم، بايد اشتراكات و داشته‌هاي مشترك اجتماعي را شناسايي و ارج نهيم زیرا كه اشتراك اجتماعي به انسجام اجتماعي مي‌انجامد.

کارگر در همین زمینه به بیان نظریه نیل هوانگ پرداخت و گفت: خويشتن بدون ديگران ناقص است؛ خويشتن بدون ديگران بي معناست؛ خويشتن بدون ديگران تنهاست.

وی اولین راه کار گام چهارم را شناخت فصل هاي مشترك اجتماعي، عاطفي، ادبي و فرهنگي کشور دانست و اظهار داشت: يك كتاب واحد با فصل های متفاوت ذکر شده نشر دهيم.

وی در همین زمینه پیشنهاد داد: در روز های معین، به یمن ورود دانشجویان جدید و تولد اندیشه‌های ناب و خلاقانه جشن‌های بزرگداشت برگزار شود.

این فعال فرهنگی و دانشگاهی استان بوشهر، دومین راهکار را، نهادینه کردن زبان مشترک محبت و كرامت در آحاد جامعه عنوان کرد.

کارگر پنجمين گام مدل توسعه اجتماعی را اعتبار دانست و گفت: بزرگترين سرمايه اجتماعي انسان، اعتبار است؛ در هر کشور، اعتبار آن کشور به شخصيت‌ها و آدم‌هايي است كه در آن حضور دارند.