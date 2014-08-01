مسلمانان سفارشات بزرگان دين را درخصوص زندگي اسلامي به يكديگر گوشزد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله اسدالله ايماني در خطبه هاي این هفته نماز جمعه شيراز به زندگي اسلامي اشاره و به افراد توصيه كرد كه تمامي مسلمانان در قبال يكديگر وظيفه دارند تا سفارشات و سخنان بزرگان دين را درخصوص زندگي اسلامي به يكديگر گوشزد کنند زيرا چنانچه زندگي اسلامي داشته باشيم از سعادت دنيوي و اخروي برخوردار خواهيم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اكنون زمان آن فرا رسيده كه افراد آگاه باشند تا افرادي كه در گذشته در فتنه حضور پر رنگي را داشتند نتوانند در كرسي مجلس بنشينند وتفكرات غير وافعي سياسي خود را بر جامعه تحميل كنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین در ادامه سخنان خود به سالروز 14 مرداد روز جهاني حقوق بشر و كرامت انساني اشاره كرد وگفن: هم اكنون آنچه در سوريه، فلسطين وغزه باعث كشتار مردم بي گناه مسلمانان شده و ر‍ژيم صهيونيستی از سلاح هاي پيشرفته براي كشتار مردم استفاده مي كنند باعث تعجب است كه سازمان ملل نسبت به اين موضوع بي تفاوت است كه اين هم بيانگر حقوق بشر آمريكايي است.

آيت الله ايماني حقوق بشر اسلامي را وصيت مولاي متقيان علي (ع) در شب شهادت خود اشاره کرد وافزود: امير مومنان در شب شهادت خود به يارانش توصيه نكرد كه مبادا فردا روزي كه در بين شما نخواهم بود به بهانه ضربت علي (ع) تاخت وتاز كنيد زيرا قاتل من تنها يك نفر است وقرار است تنها با يك ضربه شمشير قصاص كنيد و اين درس نشانگر حقوق بشر اسلامي است.

امام جمعه شيراز در بخش ديگري از خطبه ها به موضوع سالروز حادثه تخريب غبور ائمه در بقيع و بدنبال آن در ديگر شهرهاي مقدس مسلمانان اشاره کردوافزود: متاسفانه چند سالي است كه اين موضوع در دنياي اسلام در حال تكرار است و به همين منظورمسلمانان جهان وظيفه دارند با هوشياري وبيداري خود با اينگونه جريانات فكري مقابله كنند تا در آينده چنين خشونتها ادامه وگسترده تر نشود.