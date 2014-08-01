به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله صفرلکی در خطبه های نماز جمعه اظهار دشت: همه دولتهای اسلامی از اختلاف نظرهای سیاسی و غیرسیاسی صرف نظر کنند و همه با هم، به کمک مظلومانی بشتابیم که در چنگال گرگ خونریز صهیونیست در حال دست و پا زدن هستند.
وی بیان داشت: امروز صهیونیست های متجاوز و تکفیری های متحجر همانند دو لبه قیچی، کیان مسلمانان را هدف قرار داده و اتحادی بنیادی میان خود به وجود آورده اند و دل همه پیروان ادیان توحیدی را سر شار از درد و اندوه ساختهاند.
حجت الاسلام صفرلکی با اشاره به نیاز مبرم مردم مقاوم و رنج دیده غزه به غذا، آب، دارو، امکانات بیمارستانی و بازسازی منازل افزود: این ملت برای دفاع از خود، به سلاح نیز احتیاج دارد.
امام جمعه موقت ایلام بیان داشت: سازمانهای حقوق بشر اسلامی باید به میدان بیایند و از حقوق مردم بیدفاع فلسطین دفاع کنند.
وی بیان کرد: مقاومت مردم فلسطین در مقابل این دشمنان خبیث مثالزدنی است مردمی که آب و برق آنها قطع و تمام راههای خشکی و دریایی به روی آنها بسته شده اما همچنان مقاومت میکنند.
صفرلکی تصریح کرد: مردم غزه با مقاومت خود و دعای خیر مسلمین برای همیشه مشت محکمی به دهان همه یاوهگویان و متجاوزان زده و آنها را تا ابد به خواب میبرند.
وی بیان داشت: خون کودکان و مردم بی دفاع و مظلوم فلسطین دامن اسرائیل و همه حامیان غربی آن را خواهدگرفت و دچار عذاب الهی می شوند همچنان که ستمکاران تاریخ به قهر خداوند سوختند.
ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت ایلام گفت: دولتهای اسلامی به یاری مردم مظلوم غزه برخیزند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله صفرلکی در خطبه های نماز جمعه اظهار دشت: همه دولتهای اسلامی از اختلاف نظرهای سیاسی و غیرسیاسی صرف نظر کنند و همه با هم، به کمک مظلومانی بشتابیم که در چنگال گرگ خونریز صهیونیست در حال دست و پا زدن هستند.
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