دولتهای اسلامی به یاری مردم مظلوم غزه برخیزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شمس الله صفرلکی در خطبه های نماز جمعه اظهار دشت: همه دولت‌های اسلامی از اختلاف نظرهای سیاسی و غیرسیاسی صرف نظر کنند و همه با هم، به کمک مظلومانی بشتابیم که در چنگال گرگ خونریز صهیونیست در حال دست و پا زدن هستند.



وی بیان داشت: امروز صهیونیست های متجاوز و تکفیری های متحجر همانند دو لبه قیچی، کیان مسلمانان را هدف قرار داده و اتحادی بنیادی میان خود به وجود آورده اند و دل همه پیروان ادیان توحیدی را سر شار از درد و اندوه ساخته‌اند.



حجت الاسلام صفرلکی با اشاره به نیاز مبرم مردم مقاوم و رنج دیده غزه به غذا، آب، دارو، امکانات بیمارستانی و بازسازی منازل افزود: این ملت برای دفاع از خود، به سلاح نیز احتیاج دارد.



امام جمعه موقت ایلام بیان داشت: سازمان‌های حقوق بشر اسلامی باید به میدان بیایند و از حقوق مردم بی‌دفاع فلسطین دفاع کنند.



وی بیان کرد: مقاومت مردم فلسطین در مقابل این دشمنان خبیث مثال‌زدنی است مردمی که آب و برق آنها قطع و تمام راه‌های خشکی و دریایی به روی آنها بسته شده اما همچنان مقاومت می‌کنند.



صفرلکی تصریح کرد: مردم غزه با مقاومت خود و دعای خیر مسلمین برای همیشه مشت محکمی به دهان همه یاوه‌گویان و متجاوزان زده و آنها را تا ابد به خواب می‌برند.



وی بیان داشت: خون کودکان و مردم بی‏ دفاع و مظلوم فلسطین دامن اسرائیل و همه حامیان غربی آن را خواهدگرفت و دچار عذاب الهی می‏ شوند هم‏چنان که ستمکاران تاریخ به قهر خداوند سوختند.



