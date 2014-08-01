سکوت کشورهای عربی در مقابل رژیم صهیونیستی خیانت به بشریت و اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری می فرمایند، امروز در دنیا، بزرگترین نقض کننده حقوق بشر، خود کشور آمریکاست.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه حمایت آمریکا از جنایات رژیم اسرائیل خود دلیلی بر این مدعاست، گفت: باید گفت که سکوت کشورهای مسلمان و عربی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه و فلسطین، هم خیانت به بشریت است و هم خیانت به اسلام.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: پانزدهم مردادماه، سالروز حمله اتمی آمریکا علیه مردم هیروشیمای ژاپن است، جنایتی که برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود.

آیت الله علما در ادامه با اشاره به اینکه در حمله اتمی آمریکا به هیروشیما بیش از 150 هزار نفر از مردم این شهر جان خود را از دست دادند، بیان داشت: جالب اینجاست که آمریکا جنایتهای زیادی از این دست انجام داده است، ولی بازهم دم از حمایت از حقوق بشر در دنیا می زند.

امام جمعه کرمانشاه گفت: امام خمینی (ره) بارها در سخنرانی خود، اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکای را از دهم جدا دانسته است، و اکنون می بینیم که اسلام آمریکای در کشورهای عربی منطقه حاکم است.

وی با انتقاد از بی تفاوتی سران کشورهای مسلمان منطقه از وضعیت اسفبار مردم غزه و فلسطین، بیان داشت: هرگز نمی توان به دولتهای عربی، لقب حکومت اسلامی داد، زیرا این دولتها هیچ ارزشی برای مردم و دیگر مسلمانان دنیا قائل نیستند.